Checo Pérez en vivo: De la Pista a la Cancha, la ‘cascarita’ previa al GP México 2026

El piloto mexicano, acompañado por personalidades del deporte, protagoniza un partido de fútbol en la semana del Gran Premio de México

Antes de que los motores comiencen a sonar en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, Checo Pérez tendrá una cita con el balón. El piloto mexicano será uno de los protagonistas de una nueva edición de De la Pista a la Cancha, la tradicional ‘cascarita’ que reúne a figuras del deporte y el entretenimiento y que podrás disfrutar en vivo a través de Claro Sports.

La actividad, organizada por la Fundación Telmex-Telcel, comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Por unas horas, Checo dejará a un lado el monoplaza para ponerse los tachones, compartir cancha con otros invitados y formar parte de un partido que se ha convertido en uno de los encuentros que acompañan la semana del Gran Premio.

De la Pista a la Cancha ofrece una oportunidad distinta para ver a las figuras invitadas: lejos de sus disciplinas habituales y reunidas alrededor del fútbol. Goles, jugadas, convivencia y el ambiente previo a la Fórmula 1 formarán parte de una jornada que servirá como antesala de la actividad en el circuito.

De la Pista a la Cancha 2026: ¿Cuándo y a qué hora es la cascarita con Checo Pérez?

La invitación está abierta: acompaña a Checo Pérez y al resto de las estrellas en De la Pista a la Cancha, hoy martes 27 de octubre de 2026. La transmisión comenzará a las 11:00 horas y podrás seguir todos los detalles de la ‘cascarita’ completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.