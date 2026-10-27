Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 5 hoy, 27 de octubre

Sigue la quinta etapa desde Catarina hasta Quetzaltenango: Alejandro Granados defiende el liderato.

Quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos a una nueva jornada de ciclismo en Guatemala!!! Mira aquí la transmisión en vivo de la etapa 5 de la Vuelta a Guatemala 2026, programada para este martes 27 de octubre, con salida a las 9:00 horas de Guatemala desde Catarina, San Marcos. La competencia se dirige hacia Quetzaltenango, donde la llegada fue trasladada al casco urbano por las condiciones del acceso al Cerro El Baúl. Sigue la señal de la Federación Guatemalteca de Ciclismo para vivir todas las actuaciones de los atletas.

¿Dónde ver en vivo la etapa 5 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La quinta etapa se podrá seguir mediante la transmisión del canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, disponible en el reproductor de esta nota.

¿A qué hora empieza la quinta etapa hoy, 27 de octubre?

La salida está programada para las 9:00 de la mañana, hora de Guatemala, este martes 27 de octubre. Ese horario corresponde al comienzo de la competencia y puede ser distinto al de apertura de la transmisión. La jornada llevará al pelotón desde Catarina, en San Marcos, hasta Quetzaltenango, con sectores de montaña antes de la llegada.

Recorrido de la etapa 5: ¿por dónde pasa y dónde termina?

El itinerario anunciado conecta Catarina con Quetzaltenango, pasando por el Cruce de la Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel. La llegada estará ubicada frente a radio TGD, La Voz de Occidente, en el casco urbano de Quetzaltenango.

El final originalmente previsto en el Cerro El Baúl fue retirado debido al deterioro de la vía de acceso después de las lluvias. La modificación también eliminó el último premio de montaña del trazado inicial, por lo que la jornada quedó con cinco premios de montaña.

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 antes de la quinta etapa

Alejandro Granados comienza la jornada como líder, con un tiempo acumulado de 17 horas, 12 minutos y 53 segundos. El costarricense tiene al guatemalteco José David Canastuj a 32 segundos y al colombiano Cristian David Rico a 37, diferencias que mantienen abierta la disputa por el primer puesto.

Posición Ciclista País Tiempo o diferencia 1 Alejandro Granados Costa Rica 17:12:53 2 José David Canastuj Guatemala +0:32 3 Cristian David Rico Colombia +0:37 4 Wilson Chonay Guatemala +1:18 5 Miguel Ángel Díaz México +1:19 6 Jhonatan Steven Chaves Colombia +1:58 7 Luis Daniel Oses Costa Rica +2:03 8 Óscar Hernán Fernández Colombia +2:15 9 Mardoqueo Vásquez Guatemala +2:19 10 Nelson Adonias Panjoj Guatemala +2:33

Clasificación al finalizar la cuarta etapa, antes de la salida del martes 27 de octubre.

¿Quién ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala?

Jhonatan Steven Chaves, del NU Colombia, ganó la cuarta etapa con un tiempo de 2:55:20, en la llegada a San Rafael Pie de la Cuesta. El guatemalteco Wilson Chonay terminó segundo con el mismo registro, mientras Óscar Hernán Fernández completó los tres primeros lugares, a siete segundos. Alejandro Granados conservó el liderato general antes de afrontar la quinta jornada.

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