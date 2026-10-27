Saprissa vs Firpo, en vivo Copa Centroamericana 2026: horario y dónde ver la vuelta para el pase a Concachampions

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa vs Firpo, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Luis Ángel Firpo se juegan un boleto a la Concachampions 2027 este miércoles 28 de octubre, cuando se enfrenten por la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, a las 18:30 horas de Costa Rica y El Salvador, con transmisión por ESPN y Disney+. Después del empate sin goles en la ida, la eliminatoria se resolverá en Tibás, donde los morados tendrán el respaldo de su afición.

Saprissa buscará mejorar la imagen que dejó en El Salvador, donde necesitó diez atajadas de Abraham Madriz para sostener el 0-0. El equipo de Hernán Medford tendrá que encontrar mayor profundidad ofensiva para conseguir una victoria que le asegure la clasificación en el tiempo reglamentario. Los morados llegaron a esta instancia después de caer ante Cartaginés por un global de 5-4 en los cuartos de final y ahora intentarán aprovechar la localía para mantenerse en el calendario internacional de 2027.

Por su parte, Firpo intentará convertir en goles la superioridad ofensiva que mostró en la ida, cuando registró 20 remates, diez de ellos a portería, sin lograr vencer a Madriz. El conjunto dirigido por Marvin Solano, que fue eliminado por Olimpia con un global de 6-0 en los cuartos de final, conserva la posibilidad de conseguir el boleto en territorio costarricense. Los toros clasificarán si ganan o empatan con goles durante los 90 minutos, gracias al criterio de anotaciones como visitantes, mientras que otro 0-0 llevará la definición a tiempos extra.

Saprissa vs Firpo en vivo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta?

Saprissa recibirá a Luis Ángel Firpo este miércoles 28 de octubre de 2026, a las 18:30 horas de Costa Rica y El Salvador, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás. El encuentro corresponde a la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y definirá un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, después del empate sin goles registrado en territorio salvadoreño.

¿Dónde ver en vivo el Saprissa vs Firpo? Canales de TV y online

El Saprissa vs Firpo se podrá ver en Centroamérica a través de ESPN y por streaming en Disney+, con una suscripción que incluya la transmisión del encuentro. Los aficionados podrán seguir la definición de la eliminatoria desde el estadio Ricardo Saprissa.

Play-in Copa Centroamericana: ¿Cómo llegan Saprissa vs Firpo?

Saprissa y Firpo llegan con la serie igualada después del 0-0 en el estadio Jorge “Mágico” González, en un partido en el que el conjunto salvadoreño generó las mejores oportunidades. Los toros registraron 20 remates, diez de ellos a portería, mientras los morados terminaron con ocho intentos y solamente uno al arco. Abraham Madriz fue determinante con diez atajadas para mantener el cero y permitir que Saprissa regresara a Costa Rica con la eliminatoria abierta.

En su recorrido previo, Saprissa terminó segundo del Grupo C con nueve puntos, mientras Firpo avanzó como segundo del Grupo A con siete unidades. Sin embargo, ambos quedaron fuera de la lucha por el título en los cuartos de final: los morados perdieron ante Cartaginés por un marcador global de 5-4 y los salvadoreños fueron eliminados por Olimpia con un acumulado de 6-0. El play-in les ofrece una última oportunidad para conseguir su clasificación a la Concachampions 2027.

Saprissa vs Firpo: ¿Qué necesitan para el pase a la Concachampions?

Saprissa necesita ganar por cualquier marcador para clasificar en los 90 minutos, mientras Firpo avanzará si gana o consigue un empate con goles, como 1-1 o 2-2, gracias al criterio de gol de visitante. Si el encuentro termina nuevamente 0-0, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos y, si continúa la igualdad, el boleto se decidirá en una tanda de penales. Durante la prórroga, los goles de visitante no tendrán valor adicional, por lo que un empate con anotaciones en ese período tampoco clasificará directamente a Firpo.

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