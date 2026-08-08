Chelsea vs Milan, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

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Chelsea y AC Milan se enfrentan en un partido internacional de pretemporada que servirá a ambos equipos para continuar con su preparación rumbo a la temporada 2026-27. El conjunto inglés afina detalles antes del inicio de la Premier League, mientras que los rossoneri hacen lo propio de cara a una nueva campaña en la Serie A.

El encuentro se disputará este sábado 8 de agosto en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta, Indonesia, como parte de la preparación de dos clubes que buscarán aprovechar el compromiso para dar minutos a sus jugadores, probar variantes y ajustar su funcionamiento antes del inicio de la competencia oficial.

Chelsea y AC Milan llegan así a un nuevo examen de pretemporada, en un partido que también permitirá medir el momento de ambas plantillas frente a un rival de nivel internacional.

¿A qué hora inicia la transmisión del Chelsea vs Milan hoy 8 de agosto?

El partido entre Chelsea y Milan dará inicio a las 5:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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