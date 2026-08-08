La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganó el duelo de salvación, hoy 7 de agosto?

El poder de la salvación cambia las reglas esta semana: Moisés Peñaloza deberá defenderlo ante dos habitantes en una prueba decisiva

Un habitante salió de la placa de nominación | @LaCasaFamososMx

Estamos en la recta final de la segunda semana de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 y este viernes 7 de agosto se llevó a cabo el duelo por la salvación. Moisés Peñaloza enfrentó este duelo ante dos complicados retadores como fueron Masad Altamimi y Memo Schutz, quienes tenían el objetivo de quedarse con la victoria para tener el privilegio de sacar a un habitante de la placa de nominación o incluso a ellos mismos.

En un duelo de canicas, en el que tenían que lanzar algunas pelotas a unas bases de madera con agujeros y en el que cada uno de ellos tenía un cierto puntaje, como si se tratara de un juego de feria. Moisés Peñaloza se quedó con la victoria al sumar más puntos, por lo que conservó su inmunidad y pudo salvar a uno de los nominados.

Ximena Herrera, Massad Al Tamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa fueron nominados y puestos en riesgo de abandonar el programa el próximo domingo, pero Peñaloza salvó a Gema, con lo que se mantendrá en la competencia al menos una semana más.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué habitantes disputaron el duelo de salvación?

Moisés Peñaloza llegó a la prueba como líder de la semana y actual dueño del poder de la salvación. El actor obtuvo la inmunidad después de imponerse en la prueba de liderazgo, por lo que no aparece entre los habitantes en riesgo de abandonar el reality.

Masad Altamimi consiguió su lugar después de ganar el reto del jueves 6 de agosto. El creador de contenido superó a Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara en la ronda definitiva de ‘Traileros’, convirtiéndose inicialmente en el único retador de Moisés. Masad tiene además un incentivo adicional: forma parte de la placa de nominados, por lo que el resultado de la salvación podría afectar directamente su permanencia.

El tercer participante fue Memo Schutz, quien ingresó al duelo por decisión del público. El cronista deportivo fue el habitante más respaldado en la dinámica realizada a través del canal de WhatsApp y superó a Gema Garoa, Ernesto Laguardia y Ximena Herrera para conseguir la oportunidad.

La presencia de Memo representó un cambio respecto a la mecánica habitual. La producción decidió que esta semana fueran tres los involucrados en la definición: el líder Moisés Peñaloza, el ganador del robo Masad Altamimi y el elegido por el público, Memo Schutz. Por ello, la prueba de este viernes tuvo consecuencias directas sobre la composición definitiva de los nominados rumbo al domingo.

La Casa de los Famosos México 2026: así quedó la placa de nominados, hoy viernes 7 de agosto

Después de que Moisés Peñaloza salvó a Gema Garoa, la placa de nominados quedó de la siguiente manera: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. Los cinco quedaron en riesgo después de la nominación del miércoles, cuando las reglas también cambiaron y cada habitante tuvo que repartir votos entre tres compañeros.

Ximena Herrera fue quien acumuló más puntos durante la nominación, con 18; detrás aparecieron Masad Altamimi con 11, Memo Schutz con nueve y Gema Garoa y Ernesto Laguardia con ocho puntos cada uno. Moisés quedó fuera de peligro gracias a su condición de líder, mientras que Fede Vigevani tampoco participó en el proceso por su función especial como infiltrado de la producción.

La placa cambió este viernes 7 de agosto, luego de la salvación de Gema. Por lo que ahora el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 está en las manos del público, quienes deben votar para mantener a su participante favorito en el programa; de lo contrario, uno de los cuatro nominados deberá abandonar el reality.

¿En dónde ver en vivo las galas de La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas de lunes a viernes de La Casa de los Famosos México 2026 se transmiten por Canal 5, mientras que ViX ofrece la opción de seguir el reality por streaming. Las galas nocturnas entre semana comienzan habitualmente a las 10:00 de la noche, tiempo del centro de México, horario en el que también se ha transmitido el duelo por la salvación.

Para este viernes, el duelo podrá seguirse a través de Canal 5 y ViX, plataforma que también cuenta con las cámaras para seguir lo que ocurre dentro de la casa. El sitio oficial dispone además de una señal de la cámara principal, mientras que ViX Premium ofrece acceso a nueve canales en vivo, multicámaras, pregalas y postgalas.

Los domingos cambia la señal de televisión abierta. La Gala de Eliminación se transmite por Las Estrellas a partir de las 8:30 de la noche, con Galilea Montijo al frente de la emisión en la que se anuncia quién debe abandonar la competencia. ViX también ofrece la transmisión en vivo y contenido previo a la gala.

Así, la atención de este viernes estará centrada en Moisés Peñaloza, Masad Altamimi y Memo Schutz. Uno de ellos terminará la jornada con el control de la salvación y provocará el último movimiento en la placa antes de que el público decida, el domingo 9 de agosto, quién se convierte en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

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