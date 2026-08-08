México vs Venezuela: resumen y resultado del fútbol varonil en los Juegos Centroamericanos 2026

Publicado por Ramiro Ramirez

Sigue en vivo lo más destacado del partido que define el podio dentro del fútbol en Santo Domingo 2026

La selección mexicana se juega la medalla de oro en el Estadio Cibao FC. México y Venezuela se enfrentan en la final de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un duelo que definirá al campeón en el Estadio Cibao FC. La selección mexicana buscará quedarse con la medalla de oro y cerrar el torneo con el título tras una destacada actuación en la fase eliminatoria.

El Tricolor juvenil avanzó al partido por el oro después de golear a Panamá en la semifinal, mientras que la Vinotinto consiguió su boleto tras imponerse por la mínima diferencia a Colombia. México y Venezuela llegan con el objetivo de coronarse en una final que promete intensidad, tensión y emociones hasta el último minuto.

México vs Venezuela: Alineaciones del partido

Estos son los cuadros elegidos por las delegaciones de México y de Venezuela para buscar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México

  • Portero: Emmanuel Ochoa (#1)
  • Defensas: Juan Uribe (#2), José Pachuca (#3), Diego Ochoa (#4, capitán), Jonathan Pérez (#14)
  • Mediocampistas: Bernardo Parra (#6), Rogelio González (#7), Gael García (#8)
  • Delanteros: Tahiel Jiménez (#9), Israel Tello (#16), Mateo Levy (#19)

Venezuela

  • Portero: Diego Ochoa (#1)
  • Defensas: Ricardo Rincones (#3), Marcos Maitán (#4, capitán), Sebastián Hernández (#6)
  • Mediocampistas: Jhon Mancilla (#5), Santos Torrealba (#7), Luis Carrero (#10), Henry Díaz (#20)
  • Delanteros: Jesús González (#8), Diego Claut (#9), Aytor Herrera (#14)

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