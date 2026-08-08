México vs Canadá: resumen, goles en video y resultado del partido, Premundial sub 20 Concacaf 2026
México vino de atrás para derrotar 2-1 a Canadá en el Estadio Azteca y meterse a la final del Premundial y conseguir el boleto a LA28
México se mete a la final del Premundial y clasifica a LA28
México remontó para vencer 2-1 a Canadá en el Estadio Azteca y avanzar a la final del Premundial sub 20 de la Concacaf. Owen Graham-Roache adelantó a los canadienses al minuto 6 con un disparo de larga distancia, mientras que el Tricolor también sufrió la lesión de Cristo Navarrete, quien tuvo que abandonar el encuentro. México mejoró con el paso de los minutos, aunque se fue al descanso abajo en el marcador.
En el complemento llegó la reacción. Cristóbal Alfaro empató al 48, Canadá se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Liam Mackenzie y México aprovechó la superioridad numérica. Al 77, Hugo Camberos convirtió un penal para firmar la remontada. El Tricolor todavía tuvo opciones para ampliar la ventaja y terminó asegurando el triunfo, el pase a la final y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
¡Se termina el partido!
MIN 90+4 | México 2-1 Canadá: ¡Se termina el partido en el Estadio Azteca! México completa la remontada ante Canadá, avanza a la final del Premundial sub 20 de la Concacaf y consigue además su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
MIN 90+2 | México 2-1 Canadá: ¡Otra vez México! El Tricolor manda un nuevo centro hacia el segundo poste y encuentra un potente remate de cabeza, pero el portero canadiense responde bien y se queda con el balón entre las manos.
MIN 90 | México 2-1 Canadá: El cuarto árbitro indica cuatro minutos de compensación para la segunda mitad. México deberá resistir el cierre del partido para asegurar la remontada ante Canadá.
¡Se salva Canadá!
MIN 90 | México 2-1 Canadá: ¡Se salva Canadá del tercero! México manda un nuevo centro al área y el dorsal 14 conecta un cabezazo que se estrella en el poste más lejano antes de alejarse de la portería.
Cambio en México
MIN 89 | México 2-1 Canadá: México realiza otra modificación para los minutos finales: Santiago Sandoval abandona el terreno de juego y en su lugar ingresa Luis Gómez. El Tricolor busca piernas frescas para sostener la ventaja.
MIN 88 | México 2-1 Canadá: Los jugadores mexicanos reclaman una falta en el mediocampo, pero el silbante decide no señalar la infracción y permite que las acciones continúen.
MIN 87 | México 2-1 Canadá: México intenta enfriar el partido con posesiones en zona de seguridad y circulación paciente del balón. El Tricolor también busca sorprender con algunos trazos largos a la espalda de la defensa canadiense en el Estadio Cuauhtémoc.
Empujones y amonestaciones en México y Canadá
MIN 85 | México 2-1 Canadá: ¡Se encienden los ánimos! Sergei Kozlovskiy comete una dura entrada sobre Santiago Sandoval y el jugador mexicano con el dorsal 2 responde con un empujón. El árbitro corta el conato y amonesta a ambos futbolistas.
MIN 84 | México 2-1 Canadá: Entramos en la recta final del partido y el desgaste físico comienza a ser evidente en Canadá. Los jugadores canadienses lucen agotados mientras México intenta aprovechar su superioridad numérica.
Cambio en México
MIN 83 | México 2-1 Canadá: México realiza una nueva modificación: Hugo Camberos abandona el terreno de juego y en su lugar ingresa Diego Reyes para refrescar el ataque del Tricolor.
MIN 82 | México 2-1 Canadá: Diego Ramírez roba el esférico en la salida canadiense por el costado izquierdo, entra al área y busca ampliar la ventaja, pero no logra superar al guardameta de Canadá.
MIN 80 | México 2-1 Canadá: Hugo Camberos lidera un nuevo contragolpe del Tricolor, pero el desgaste físico comienza a notarse en los jugadores mexicanos y la acción pierde fuerza antes de generar verdadero peligro
MIN 79 | México 2-1 Canadá: Ahora es Canadá quien adelanta líneas y aumenta la presión en busca del gol del empate. México intenta resistir el empuje canadiense y proteger la ventaja en el Estadio Azteca
MIN 78 | México 2-1 Canadá: Duro golpe para Canadá, cuyos jugadores siguen inconformes con la decisión arbitral al considerar que el contacto sobre Santiago Sandoval no era suficiente para señalar la pena máxima.
¡GOOOOOL DE MÉXICO!
MIN 77 | México 2-1 Canadá: ¡Gol de México! Hugo Camberos cobra la pena máxima hacia el costado izquierdo del portero canadiense y manda el balón al fondo de la red. El Tricolor completa la remontada en el Estadio Azteca.
MIN 76 | México 1-1 Canadá: Pese a los reclamos de los jugadores canadienses, el árbitro mantiene su decisión y confirma la pena máxima a favor de México. El Tricolor tendrá la oportunidad de completar la remontada desde los once pasos.
¡Penal para México!
MIN 75 | México 1-1 Canadá: ¡Penal para México! Santiago Sandoval recibe un contacto dentro del área, cae al césped y el árbitro no duda en señalar la pena máxima a favor del Tricolor.
Se escucha el grito homofóbico
MIN 73 | México 1-1 Canadá: El grito homofóbico vuelve a escucharse en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc. No es la primera vez durante el encuentro, pero en estos momentos aumenta de intensidad.
MIN 72 | México 1-1 Canadá: México insiste en ataque por los costados y ahora Hugo Camberos intenta desequilibrar con un recorte ante su marcador, pero pierde el control del balón y termina concediendo saque de meta.
MIN 70 | México 1-1 Canadá: Tras un nuevo centro del Tricolor, el portero canadiense sale para quedarse con el balón y choca con un rival. El guardameta queda tendido y recibe atención médica, aunque podrá continuar en el partido.
MIN 70 | México 1-1 Canadá: Hugo Camberos cobra el tiro libre con un envío hacia el segundo poste y, después de una serie de rebotes dentro del área, el portero canadiense logra quedarse con el esférico y apagar el peligro.
MIN 69 | México 1-1 Canadá: Canadá mueve nuevamente su banquillo después de quedarse con 10 jugadores. Lucas Lima abandona el terreno de juego y en su lugar ingresa el futbolista con el dorsal 50.
Expulsión en Canadá
MIN 67 | México 1-1 Canadá: ¡Se va Liam Mackenzie! El jugador canadiense toca el balón con la mano cuando intentaba controlarlo, recibe su segunda tarjeta amarilla y deja a Canadá con 10 futbolistas.
¡Palo! El travesaño salva a Canadá
MIN 66 | México 1-1 Canadá: ¡Se salva Canadá! México, de los pies de Diego Sandoval, saca un potente disparo de larga distancia que supera al portero, pero el balón se estrella en el travesaño y hace vibrar la portería canadiense.
¡México perdona a Canadá!
MIN 65 | México 1-1 Canadá: ¡¿Qué hiciste, Sandoval?! El jugador de Chivas recibe el balón dentro del área y, en lugar de sacar un disparo potente, intenta definir con un globito que termina directamente en las manos del portero canadiense.
MIN 64 | México 1-1 Canadá: México intenta aprovechar el tiro de esquina con un centro pasado hacia el segundo poste, pero la defensa canadiense se anticipa y consigue rechazar el balón para alejar el peligro.
MIN 63 | México 1-1 Canadá: Edwin Soto vuelve a utilizar la “catapulta” para mandar el balón directamente al área. Un defensor canadiense rechaza hacia su propia portería, pero para su fortuna la pelota sale por un costado.
MIN 63 | México 1-1 Canadá: México vuelve a llevar el balón hacia campo rival y mantiene la presión sobre la defensa canadiense. El Tricolor tendrá un nuevo saque de banda cerca de la zona ofensiva.
MIN 61 | México 1-1 Canadá: El Tricolor parece haber bajado un poco las revoluciones después de conseguir el empate. Canadá aprovecha el ajuste realizado desde el banquillo para adelantar líneas e intentar jugar más cerca del área mexicana.
MIN 60 | México 1-1 Canadá: Canadá cobra un tiro libre con un centro al área mexicana, pero ninguno de sus jugadores consigue conectar de manera limpia y Artemio Olvera termina quedándose con el esférico sin mayores complicaciones.
Cambio de Canadá
MIN 59 | México 1-1 Canadá: Canadá realiza una nueva modificación para refrescar al equipo: D. Judelson ingresa al terreno de juego en sustitución de V. Sedin.
¡Increíble falla de México!
MIN 57 | México 1-1 Canadá: ¡Increíble falla de México! Tras un centro pasado al segundo poste, Santiago Sandoval recentra de cabeza y Francisco Valenzuela aparece con ventaja, pero manda su remate por encima del travesaño y deja escapar la oportunidad de completar la remontada.
MIN 56 | México 1-1 Canadá: Canadá intenta volver a generar peligro con un disparo de larga distancia, pero el remate sale desviado por un costado de la portería mexicana.
MIN 55 | México 1-1 Canadá: Edwin Soto ejecuta un nuevo saque de banda buscando sorprender y mandar el balón directamente al área, pero tras una peinada el esférico termina abandonando el terreno de juego.
MIN 54 | México 1-1 Canadá: Santiago Sandoval presiona con intensidad la salida canadiense y logra incomodar a la defensa, pero vuelve a retener demasiado el balón y termina perdiendo la posesión ante la marca rival.
MIN 53 | México 1-1 Canadá: Canadá vuelve a tener el control del esférico, aunque circula la pelota principalmente en zona de seguridad con la intención de bajar el ritmo y enfriar el partido después del empate del Tricolor.
MIN 51 | México 1-1 Canadá: El Tricolor toma el control del balón y obliga a Canadá a replegarse en su propio campo. La afición también comienza a jugar su partido y silba cada posesión del conjunto canadiense.
MIN 50 | México 1-1 Canadá: El Tricolor encontró el empate muy temprano en el segundo tiempo y la anotación parece darle un impulso anímico al equipo, que ahora juega con mayor confianza en busca de la remontada.
Amonestación en Canadá
MIN 49 | México 1-1 Canadá: Jesse Saputo recibe tarjeta amarilla después de cortar una acción peligrosa del Tricolor. Canadá suma una nueva amonestación en un partido que continúa subiendo de intensidad.
¡Golazo de México! Alfaro encuentra el empate
MIN 48 | México 1-1 Canadá: ¡Gooooool de México! Tras un saque de banda al área y un rechazo del portero en el área chica, Cristóbal Alfaro no lo piensa dos veces y saca un potente disparo que se clava en el ángulo del segundo poste para empatar el partido.
MIN 47 | México 0-1 Canadá: Sedin comete una falta y vuelve a detener el avance del Tricolor, que intenta aumentar la intensidad en estos primeros minutos del segundo tiempo.
Cambio de Canadá
MIN 46 | México 0-1 Canadá: Movimiento en Canadá para el arranque del segundo tiempo: Marius Aiyenero ingresa al terreno de juego en sustitución de Marsel Bibishkov.
Cambios en México
MIN 46 | México 0-1 Canadá: Álex Diego mueve sus piezas para el segundo tiempo: Diego Ramírez y Cristóbal Alfaro ingresan al terreno de juego en sustitución de Luis Gamboa y Luis Carmona.
¡Se reanudan las acciones!
MIN 45 | México 0-1 Canadá: ¡Se reanudan las acciones en el Estadio Cuauhtémoc! El Tricolor afronta el segundo tiempo con la obligación de buscar el empate y la remontada que le permita avanzar a la final y conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Canadá ha exigido más a México en el Azteca
En cuanto a los remates, México registró 11 disparos totales durante el primer tiempo, mientras que Canadá realizó ocho. El Tricolor acumuló siete intentos desviados, tres a portería y uno bloqueado; los canadienses sumaron cinco disparos a puerta, uno fuera y dos bloqueados. Ninguno de los dos equipos estrelló el balón en los postes.
La diferencia importante está en la precisión: Canadá generó más disparos a portería que México, con cinco contra tres, aunque no realizó más remates totales. De acuerdo con la estadística de la imagen, el conjunto canadiense fue más certero al momento de finalizar sus ataques, mientras el Tricolor acumuló siete intentos sin dirección de arco.
Las estadísticas del primer tiempo del México 0-1 Canadá
México cerró el primer tiempo con un claro dominio de la posesión, al registrar 61% del control del balón frente al 39% de Canadá. El Tricolor tuvo mayor presencia con el esférico, aunque los canadienses fueron quienes sumaron más tiros de esquina, con tres por ninguno de México. En cuanto a las tarjetas, Canadá recibió dos amarillas y el conjunto mexicano una.
La diferencia más marcada estuvo en las infracciones: Canadá cometió 14 faltas, mientras que México apenas registró tres, una diferencia de 11. Esto permitió al Tricolor disponer de 14 tiros libres, contra solo tres del cuadro canadiense. Canadá también acumuló el único fuera de juego de la primera mitad.
¡Se acaba la primera parte!
MIN 45+7 | México 0-1 Canadá: ¡Termina el primer tiempo! El árbitro señala el descanso en el Estadio Cuauhtémoc, donde Canadá mantiene la mínima ventaja sobre México tras una primera mitad intensa y con oportunidades en ambas áreas.
MIN 45+6 | México 0-1 Canadá: ¡Olvera salva a México! Owen Graham-Roache roba el balón en tres cuartos y encabeza un contragolpe con superioridad numérica, pero decide rematar cruzado en lugar de asistir y Artemio Olvera responde con una gran atajada.
Hugo Camberos hace vibrar al Azteca
MIN 45+5 | México 0-1 Canadá: ¡Hugo Camberos vuelve a intentarlo! El jugador de Chivas conduce hacia el frente, se abre espacio y saca un potente disparo al primer poste, pero el balón termina fuera del terreno de juego.
MIN 45+4 | México 0-1 Canadá: México insiste en ir al frente durante estos últimos minutos de la primera mitad, pero no encuentra claridad para superar la presión canadiense y llevar el balón más allá del mediocampo.
¡Se calienta el partido en el Azteca!
MIN 45+3 | México 0-1 Canadá: ¡Se calientan los ánimos en el Estadio Cuauhtémoc! Liam Mackenzie y Edwin Soto intercambian empujones, pero el árbitro únicamente les llama la atención. El canadiense ya estaba amonestado y se salvó de una posible segunda amarilla.
MIN 45+1 | México 0-1 Canadá: El Tricolor no consigue sacar provecho de la acción a balón parado y la jugada termina diluyéndose. México comienza a mostrar señales de desesperación ante la falta de claridad en el último tercio.
MIN 45 | México 0-1 Canadá: Hugo Camberos firma una gran acción individual por el costado derecho y recibe una falta cerca de la línea de fondo. México tendrá un tiro libre peligroso desde ese sector.
Se agregan siete minutos al primer tiempo
MIN 45 | México 0-1 Canadá: El cuarto árbitro indica que se jugarán siete minutos de compensación en esta primera mitad, por lo que el Tricolor tendrá tiempo para buscar el empate antes del descanso.
MIN 44 | México 0-1 Canadá: ¡Huuuuy! México consigue un buen remate de cabeza dentro del área, pero le faltan potencia y colocación para vencer al guardameta canadiense, quien controla el balón sin mayores problemas.
MIN 43 | México 0-1 Canadá: Santiago Sandoval muestra molestias en la mano que fue operada tras la fractura en un dedo. La situación podría encender las alarmas en el cuerpo técnico del Tricolor.
MIN 42 | México 0-1 Canadá: Los canadienses comienzan a mostrar señales de cansancio, pero mantienen la calma con el balón y evitan arriesgar la posesión, buscando controlar el ritmo del encuentro.
¡Gran atajada! El Tricolor no encuentra el tanto del empate
MIN 40 | México 0-1 Canadá: ¡Atajadón! Santiago Sandoval cobra la falta buscando colocar el balón junto al segundo poste, pero el guardameta canadiense vuela de gran manera y evita el empate del Tricolor.
Amonestación en Canadá
MIN 39 | México 0-1 Canadá: México vuelve al ataque, pero Richard Chukwu derriba a un rival en los linderos del área y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. El Tricolor tendrá otra opción a balón parado.
¡Se salva México!
MIN 38 | México 0-1 Canadá: Canadá arma una gran jugada desde su propia área y lleva el balón hasta campo mexicano. Lucas Lima recibe por izquierda y saca un disparo dentro del área, pero Artemio Olvera responde de gran manera y rechaza con el cuerpo.
MIN 38 | México 0-1 Canadá: Canadá intenta bajar el ritmo del encuentro con posesiones largas en zona de seguridad, circulando el balón entre sus defensores para enfriar el partido y administrar la ventaja.
MIN 37 | México 0-1 Canadá: Nueva falta de Canadá por el costado izquierdo, justo a la altura de los banquillos. Álex Diego no oculta su molestia y reclama al árbitro por la infracción sobre el futbolista mexicano.
Por poco y México regala el segundo gol
MIN 35 | México 0-1 Canadá: ¡Huuuuy! México se equivoca en la salida y deja corto un pase hacia Artemio Olvera, quien reacciona a tiempo y revienta el balón para evitar que Canadá aproveche el error cerca del área.
MIN 34 | México 0-1 Canadá: México insiste por el costado derecho y vuelve a mandar un centro al área, pero el servicio no encuentra destinatario y la defensa canadiense rechaza el esférico para alejar el peligro.
MIN 33 | México 0-1 Canadá: El partido pierde continuidad por las constantes faltas de ambos equipos y las interrupciones comienzan a desesperar al técnico de Canadá, Jesse Marsch, quien muestra su molestia desde el área técnica.
MIN 31 | México 0-1 Canadá: Santiago Sandoval se muestra muy participativo cada vez que recibe el balón, pero esta vez intentó avanzar entre la marca de tres rivales, retuvo demasiado el esférico y terminó perdiendo la posesión.
MIN 30 | México 0-1 Canadá: Liam Mackenzie encuentra el balón al ingresar al área y saca un zurdazo que Artemio Olvera rechaza. En el segundo intento canadiense, el remate termina fuera del terreno de juego.
MIN 29 | México 0-1 Canadá: Edwin Soto prueba suerte con un nuevo disparo de larga distancia. El remate no llevaba dirección de portería, pero el guardameta canadiense sigue la trayectoria y se queda con el balón sin complicaciones.
MIN 28 | México 0-1 Canadá: El cobro va raso y dirigido hacia el segundo poste, pero el guardameta canadiense mide bien la trayectoria pese al bote del balón y termina quedándose con el esférico.
MIN 27 | México 0-1 Canadá: El primer cobro se estrella en la barrera, pero Santiago Sandoval recupera el balón y vuelve a ser derribado cerca del área. El Tricolor tendrá una nueva oportunidad a pelota parada.
MIN 26 | México 0-1 Canadá: ¡Falta peligrosa a favor de México! El Tricolor recibe una infracción justo en los linderos del área canadiense y tendrá una gran oportunidad de buscar el empate a través de un tiro libre.
MIN 25 | México 0-1 Canadá: El VAR volvió a revisar la fuerte entrada de Luis Carmona, pero finalmente no pidió a Cristhofer Corado acudir al monitor. Se mantiene únicamente la tarjeta amarilla para el jugador mexicano.
Amonestación en México
MIN 24 | México 0-1 Canadá: Luis Carmona recibe tarjeta amarilla tras una fuerte barrida en el mediocampo, en la que impactó directamente la pierna de su rival. La entrada fue dura y pudo haber ameritado una sanción mayor.
MIN 23 | México 0-1 Canadá: ¡Huuuuy! Tras un centro desde la derecha, Luis Gamboa se anima con una chilena dentro del área, pero el balón sale muy por encima de la portería. La afición reconoce y aplaude la intención del mexicano.
¡Se salva Canadá del empate!
MIN 21 | México 0-1 Canadá: Santiago Sandoval condujo desde el mediocampo y habilitó a Luis Gamboa, quien enganchó hacia dentro y buscó el ángulo más lejano con un disparo que terminó por encima de la portería canadiense.
MIN 20 | México 0-1 Canadá: Samir Inda se proyecta por el costado derecho y manda un centro al área, pero el servicio queda corto y llega sin mayores problemas a las manos del guardameta canadiense.
Amonestación en Canadá
MIN 18 | México 0-1 Canadá: Liam Mackenzie recibe la primera tarjeta amarilla del partido después de llegar tarde sobre Edwin Soto en el mediocampo. El árbitro no duda y amonesta al futbolista canadiense.
MIN 18 | México 0-1 Canadá: Hugo Camberos intenta combinar con un compañero por el costado derecho al ingresar al área, pero no logran entenderse y la zaga canadiense recupera el balón para cortar una buena oportunidad del Tricolor.
MIN 17 | México 0-1 Canadá: El Tricolor busca reaccionar por el costado derecho con un disparo de larga distancia, pero el balón toma demasiada curva y termina lejos de la portería canadiense.
¡No hay penalti!
MIN 15 | México 0-1 Canadá: ¡No hay penal! Tras revisar la jugada en el VAR, Cristhofer Corado determina que no existe falta dentro del área y mantiene su decisión de no conceder la pena máxima a Canadá.
El VAR llama al árbitro
MIN 14 | México 0-1 Canadá: El árbitro Cristhofer Corado es llamado por el VAR para revisar una posible pena máxima a favor de Canadá, luego de un jalón dentro del área mexicana durante el último tiro de esquina.
Cambio de México
MIN 13 | México 0-1 Canadá: Cambio obligado en México por lesión: Cristo Navarrete no puede continuar y abandona el partido; en su lugar ingresa Artemio Olvera para hacerse cargo de la portería del Tricolor.
MIN 12 | México 0-1 Canadá: ¡Otra vez las alarmas con Cristo Navarrete! El guardameta mexicano vuelve a caer al césped por el dolor y ahora tiene que abandonar el terreno de juego en camilla.
MIN 11 | México 0-1 Canadá: El Tricolor juvenil sigue sin encontrar claridad con el balón, pierde rápidamente la posesión y no consigue superar con continuidad el mediocampo ante la presión canadiense.
MIN 10 | México 0-1 Canadá: Los de la Hoja de Maple mantienen la presión sobre el área mexicana y Owen Graham-Roache vuelve a intentarlo, pero la defensa del Tricolor cierra a tiempo y concede un nuevo tiro de esquina.
MIN 09 | México 0-1 Canadá: Los canadienses lucen más cómodos sobre el terreno de juego y Owen Graham-Roache vuelve a probar desde el carril interior derecho, pero su disparo es rechazado por la defensa mexicana y termina en tiro de esquina.
Entra el cuerpo médico de México a la cancha
MIN 07 | México 0-1 Canadá: El cuerpo médico de México vuelve a ingresar para atender a Cristo Navarrete tras el fuerte golpe sufrido en la jugada anterior. Se encienden las alarmas en el equipo de Álex Diego por el estado físico del guardameta
¡Golazo de Canadá!
MIN 06 | México 0-1 Canadá: ¡Golazo de Canadá! Owen Graham-Roache se anima nuevamente desde larga distancia y coloca un potente disparo en el ángulo del primer poste, imposible para Cristo Navarrete, que nada pudo hacer para evitar la ventaja canadiense.
MIN 04 | México 0-0 Canadá: Canadá prueba con un disparo de larga distancia que Cristo Navarrete logra controlar, aunque en una segunda acción el guardameta mexicano recibe un fuerte golpe y queda tendido sobre el terreno de juego.
Cambio en Canadá por lesión
MIN 03 | México 0-0 Canadá: Primer cambio obligado de Canadá: Antone Bossenberry no puede continuar por la molestia en el hombro izquierdo y abandona el terreno de juego; en su lugar ingresa Liam Mackenzie.
MIN 02 | México 0-0 Canadá: Todo apunta a que Antone Bossenberry presenta un problema en el hombro izquierdo tras la barrida. El jugador canadiense continúa siendo atendido y parece complicado que pueda permanecer en el partido.
MIN 01 | México 0-0 Canadá: Antone Bossenberry queda tendido sobre el césped y se queja de una molestia en el brazo izquierdo tras barrerse para recuperar el balón. El cuerpo médico canadiense ingresa de inmediato para revisar al mediocampista.
MIN 00 | México 0-0 Canadá: En los primeros segundos, el Tricolor intenta adueñarse de la posesión, pero la presión canadiense complica la salida mexicana y provoca la pérdida del balón antes de cruzar con comodidad el medio campo.
¡Inicia el partido en el Estadio Azteca!
MIN 00 | México 0-0 Canadá: ¡Rueda la pelota en el Estadio Cuauhtémoc! México pone en movimiento el balón tras el silbatazo inicial del árbitro guatemalteco Cristhofer Corado y comienza la semifinal del Premundial sub 20 de la Concacaf.
Inicia el protocolo de himnos nacionales
Ya con los futbolistas en el campo, comienza el protocolo de los himnos nacionales, iniciando con el de Canadá y después con el de México, el cual se escucha más fuerte por la gran cantidad de mexicanos que están presentes en el Estadio Azteca.
La lluvia sigue presente en el Estadio Azteca
En estos momentos los jugadores saltan al terreno de juego del Estadio Azteca, pero la lluvia sigue presente en los alrededores del inmueble. En estos momentos hay una temperatura de 16 grados y humedad del 79 por ciento.
Todo listo para el partido en el Estadio Azteca
En estos momentos los jugadores están terminando de realizar el calentamiento en el Estadio Azteca para darle paso al partido por la final del Premundial sub 20 de Concacaf.
¡Así fue la llegada del Tricolor al Azteca!
La selección mexicana sub ya se encuentra en el Estadio Azteca, listos para enfrentar a Canadá para quedarse con el boleto a la final y a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.
Seleccionados nacionales con poca presencia en la Liga MX
Los seleccionados nacionales de la categoría sub 20 no han tenido tanta participación dentro de la Primera División del fútbol mexicano, ya que los equipos no le han dado tantas oportunidades. Sin embargo, tras este certamen, donde están a la orilla de la final, podrían ganarse la confianza de sus respectivos entrenadores para que sumen más minutos en la Liga MX, ya que en total apenas suman poco más de tres mil minutos entre todos y lejos de lo que han hecho los combinados de Estados Unidos, Guatemala, Canadá y Panamá.
Santiago Sandoval está de regreso con México
Santiago Sandoval regresó a la concentración de México sub 20 en Puebla hace unos días y después de ser operado por una fractura en la mano derecha sufrida en el duelo ante Costa Rica. El atacante de Chivas trabajó nuevamente con el grupo. El juvenil no tuvo acción en el duelo de cuartos de final ante Panamá, pero esta noche saltará al terreno de juego como titular, esperando que pueda marcar la diferencia como en los duelos anteriores.
Alineaciones del México vs Canadá por las semifinales del Premundial sub 20
Los dos equipos revelaron las alineaciones para el partido de esta noche. Claramente los dos entrenadores contarán con sus mejores elementos disponibles para tratar de quedarse con la victoria que les dé el pase a la final y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.
México: Cristo Navarrete; Edwin Sánchez Moñino, Yohan Orozco, Juan Echilvestre, Luis Carmona; Samir Inda, Luis Gamboa, Santiago Sandoval, Simeone, Hugo Camberos; Francisco Valenzuela.
Canadá: Nathaniel Abraham; Richard Chukwu, Sergei Kozlovskiy, Clovis Archange, Max Vogele; Luca Lima, Valter Sedin, Tim Fortier, Antone Bossenberry; Marsel Bibishkov, Owen Graham-Roache.
México estará presente en el Mundial sub 20 en 2027
México aseguró su boleto al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 tras golear 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Premundial de Concacaf. Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez marcaron los goles del Tricolor, que además avanzó a semifinales y mantiene abierta la posibilidad de pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, el cual buscará esta misma noche en Puebla.
¡Tenemos nuevo horario!
La Concacaf anunció a través de sus redes sociales que el silbatazo inicial entre México y Canadá en el Estadio Azteca ahora será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. En espera que la tormenta eléctrica no se vuelva a presentar en la Ciudad de México.
¡Oficial! Se retrasa el inicio del partido entre México y Canadá…
La Concacaf publicó en sus redes sociales que el partido de semifinales del Premundial sub 20 de la Concacaf entre México y Canadá en el Estadio Azteca se retrasará por culpa de las inclemencias climatológicas. De momento no se ha dado a conocer un horario, pero la Confederación dará a conocer cuándo podrá iniciar el compromiso en Ciudad de México.
“El inicio de la semifinal del Campeonato Concacaf sub 20 Masculino entre Canadá y México se ha retrasado debido a condiciones climáticas adversas”, se puede leer en la publicación en su cuenta de X.
El partido podría retrasarse…
De acuerdo con información de nuestro enviado especial en el Estadio Azteca, José Luis Mendoza, en caso de que la tormenta eléctrica que se está suscitando en Ciudad de México continúe entre las 18:30 y las 19:45 horas, se retrasará el silbatazo inicial del compromiso entre mexicanos y canadienses.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre la selección mexicana y Canadá en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en duelo correspondiente a la semifinal del Premundial sub 20 de la Concacaf.
El Tricolor juvenil llega a este compromiso después de eliminar en cuartos de final a Panamá por goleada de 4-0, con lo que consiguió el boleto a la próxima Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo el próximo año.
Por su parte, los canadienses también llegan a este compromiso con el ánimo por todo lo alto, ya que vienen de echar a Jamaica con marcador de 3-1. Por lo que será un duelo muy atractivo para definir al segundo finalista de esta competencia, ya que Estados Unidos se metió a la final después de vencer a Costa Rica por marcador de 2-0.
¿A qué hora juega México vs Canadá y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 7 de agosto?
El encuentro entre mexicanos y canadienses está programado para llevarse a cabo este viernes 7 de agosto en el Estadio Azteca, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
México vs Canadá: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?
Si no te quieres perder un solo detalle de este compromiso, tendrás que seguir la señal de ESPN o a través de su plataforma de streaming, Disney+. Claro Sports tendrá la mejor información de todo lo que ocurra en el partido y alrededor del mismo.
¿Quién gana el México vs Canadá, según la IA?
En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial su pronóstico sobre la semifinal del Premundial sub 20 de la Concacaf entre México y Canadá, por lo que nos respondió lo siguiente.
Mi pronóstico favorece a México sub 20, que llega a la semifinal con paso perfecto: ganó sus tres partidos de fase de grupos, marcó nueve goles sin recibir y después goleó 4-0 a Panamá en cuartos de final; además, Hugo Camberos suma cuatro tantos y comparte el liderato de goleo del torneo. Canadá también llega invicto y viene de vencer 3-1 a Jamaica, pero en el historial del Campeonato sub 20 de Concacaf México domina el enfrentamiento con nueve victorias, cuatro empates y solo dos derrotas en 15 partidos. Por rendimiento, localía y solidez defensiva, considero que el Tricolor tiene ventaja para avanzar a la final. Posible marcador: México 2-0 Canadá.
¿Qué necesitan para clasificar al Mundial sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?
De momento tanto México y Canadá ya tienen su boleto en la Copa del Mundo sub 20 Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, luego de clasificarse a las semifinales de este certamen, por lo que ahora solo se enfocan lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.
Como Estados Unidos se metió la final del torneo y es el país anfitrión de la próxima justa veraniega, el boleto a los próximos Juegos será entre mexicanos y canadienses, quienes lo podrán adquirir solo si se meten a la final del certamen. Es por ello que los dos equipos juveniles buscarán la victoria esta noche en Puebla.