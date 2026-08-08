México vs Canadá: resumen, goles en video y resultado del partido, Premundial sub 20 Concacaf 2026

México se mete a la final del Premundial y clasifica a LA28

México remontó para vencer 2-1 a Canadá en el Estadio Azteca y avanzar a la final del Premundial sub 20 de la Concacaf. Owen Graham-Roache adelantó a los canadienses al minuto 6 con un disparo de larga distancia, mientras que el Tricolor también sufrió la lesión de Cristo Navarrete, quien tuvo que abandonar el encuentro. México mejoró con el paso de los minutos, aunque se fue al descanso abajo en el marcador.

En el complemento llegó la reacción. Cristóbal Alfaro empató al 48, Canadá se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Liam Mackenzie y México aprovechó la superioridad numérica. Al 77, Hugo Camberos convirtió un penal para firmar la remontada. El Tricolor todavía tuvo opciones para ampliar la ventaja y terminó asegurando el triunfo, el pase a la final y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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