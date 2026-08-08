Jugando Claro, en vivo: Post fase de grupos, Leagues Cup | Viernes 7 de agosto

Se analiza las derrotas de Pumas, Pachuca y Atlas en la segunda jornada del torneo

Pumas quedó eliminado de la Leagues Cup y su participación vuelve a poner bajo análisis el desempeño de los clubes de la Liga MX frente a los equipos de la MLS. En Jugando Claro revisamos lo ocurrido con el conjunto auriazul y las consecuencias de una nueva jornada con resultados negativos para representantes del fútbol mexicano.

Además, Chivas afronta un partido clave en el torneo interligas con la necesidad de conseguir su primera victoria y cambiar el rumbo de su participación. El Guadalajara buscará sumar un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro de la competencia.

También ponemos la mirada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México Sub 23 disputa la medalla de oro con la posibilidad de cerrar su participación en lo más alto del torneo.

La eliminación de Pumas abre nuevamente el debate sobre el nivel de la Liga MX frente a la MLS y sobre los cambios que necesitan los clubes mexicanos para competir en este tipo de escenarios. Todo esto y más en Jugando Claro.

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