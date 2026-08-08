Malacateco evita la derrota ante Xelajú con gol de penal en el cierre

Alessandro Canales y Nelson Andrade marcaron para Malacateco; Kevin Ruiz y Harim Quezada anotaron por Xelajú en el 2-2.

Malacateco y Xelajú empataron 2-2 en el estadio Santa Lucía, en el primer partido de la tercera jornada del torneo Apertura 2026. El encuentro cambió de rumbo en la segunda mitad y terminó con un penal convertido en tiempo añadido.

Durante el primer tiempo, el equipo local llevó la iniciativa y generó las principales aproximaciones. Malacateco registró cuatro disparos al arco, mientras Xelajú no logró rematar entre los tres postes.

La defensa del conjunto visitante resistió los intentos del cuadro fronterizo y mantuvo el marcador sin goles hasta el descanso. Xelajú se concentró en cerrar espacios y contener la presión de los Toros.

El primer gol llegó al minuto 57. Eliser Quiñones Tenorio filtró un pase hacia el centro del área y, después de una disputa por el balón con Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza, Alessandro Canales Castillo encontró el esférico y definió con la pierna izquierda para superar a Minor Jesús Álvarez.

Malacateco buscó ampliar la diferencia tras el 1-0, pero Xelajú encontró el empate al minuto 73 en una acción a balón parado. La jugada se originó por la banda derecha y terminó en tiro de esquina.

Antonio de Jesús López ejecutó el cobro y la defensa local no consiguió despejar. Kevin Emanuel Ruiz García aprovechó el balón dentro del área y remató con la pierna derecha para vencer a Abel Josué Guzmán Menéndez y colocar el 1-1. El conjunto chivo completó la remontada al minuto 89. Harim Enrique Quezada recibió una asistencia de Chucho López y convirtió el 2-1 cuando el partido entraba en sus últimos minutos.

Malacateco respondió en el tiempo añadido. Al 92, el árbitro Orlando Alvarado señaló penalti por una infracción dentro del área y solicitó la revisión mediante el Football Video Support. Después de la revisión, la decisión se mantuvo. Nelson Alexander Andrade tomó el balón al minuto 96 y ejecutó el penal hacia el costado izquierdo de la portería para establecer el 2-2.

El empate cerró un partido en el que Malacateco dominó buena parte de la primera mitad, Xelajú reaccionó después del descanso y el resultado terminó por definirse desde el punto penal en la última acción de peso.

Resumen Malacateco vs Xelajú: resultado, goles y estadísticas

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo Malacateco y Xelajú, válido por la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El local llega a este partido con la necesidad de volver a sumar tras caer goleado a manos de Guastatoya en la fecha pasada mientras que la visita buscará continuar sumando tras vencer en la pasada a Aurora.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco y Xelajú hoy 7 de agosto de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Xelajú MC será el viernes 7 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de Claro Sports.

Alineaciones del Malacateco vs Xelajú para la jornada 3, al momento

Malacateco : José Javier Longo, Harold Cummings, Juan Esqueda, Andru Morales; Javier Yaguth, Andy Soto, Kevin Ramírez; Roberto Meneses, Alessandro Canales y Diego Sánchez. DT : Carlos Robles.

: José Javier Longo, Harold Cummings, Juan Esqueda, Andru Morales; Javier Yaguth, Andy Soto, Kevin Ramírez; Roberto Meneses, Alessandro Canales y Diego Sánchez. : Carlos Robles. Xelajú MC: Minor Álvarez; Kevin Ruiz, José Castañeda, Ernesto Monreal; Javier González, Juan Cardona, Antonio López, Jorge Aparicio; Diego Casas, Harim Quezada y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Malacateco y Xelajú y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Xelajú MC:

5 de abril de 2026 | Xelajú MC 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de febrero de 2026 | Malacateco 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Malacateco 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de marzo de 2025 | Xelajú MC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar