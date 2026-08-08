Álex Diego no se conforma con Los Angeles 2028: “La tarea está medio hecha”

El técnico mexicano evitó comparar este proceso con Paris 2024 y aseguró que el objetivo ahora es vencer a Estados Unidos

Álex Diego consiguió uno de los resultados más importantes de su etapa al frente de la selección mexicana sub 20, luego de que el Tricolor remontara 2-1 ante Canadá y asegurara su participación en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Sin embargo, el entrenador dejó claro después del encuentro que el boleto olímpico y la clasificación al Mundial Sub-20 no representan todavía el final del proceso: México quiere cerrar el torneo como campeón.

El estratega reconoció que Canadá modificó el desarrollo previsto para la semifinal y obligó al cuerpo técnico mexicano a intervenir durante el descanso. “Muy contentos, la verdad es que es un orgullo dirigir a un equipo como este. Se los he dicho siempre: la disposición, la forma en la que van al frente a pesar de las adversidades. En el entretiempo ajustamos el plan de partido. Nos sorprendió un poco el planteamiento de Canadá”, explicó. Después de las modificaciones, señaló que apareció “un equipo totalmente diferente para el segundo tiempo”.

Diego también reveló el mensaje que transmitió al vestidor después de conseguir el pase a la final y asegurar los dos grandes objetivos clasificatorios. “Estamos contentos, se lograron los dos objetivos propuestos, pero todavía falta uno. Yo se lo dije: ‘Sí, felicidades. Tenemos esos dos, pero falta la final y hay que ganarla’. Entonces el equipo está comprometido y ambicioso”, afirmó el entrenador mexicano.

La clasificación también dejó una escena con Andrés Lillini, responsable de selecciones menores dentro de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. Diego explicó que ambos se encontraron después del resultado y recordó el camino recorrido durante los últimos meses. “Me dio un beso, me dijo: ‘Gracias’, nos abrazamos. La verdad que estamos muy contentos. Es un proceso y un proyecto que empezamos hace más de año y medio y que se consolida con los dos boletos para Mundial y Olímpicos”, señaló.

Pese a conseguir los dos pases, Álex Diego insistió en que considera incompleto el trabajo mientras México no dispute y gane la final. “Siempre lo proyectamos, siempre lo trabajamos. Así fue nuestra idea desde que empezó este proceso con estos jugadores y hoy tenemos, yo les digo, la tarea medio hecha porque en realidad queremos ser campeones. Sabemos que tenemos una final el domingo y vamos a pelearla, morir. Qué bueno por los dos boletos. Siempre cumplir los objetivos es importante, pero este equipo siempre quiere más”.

El entrenador tampoco evitó dimensionar lo conseguido desde una perspectiva personal. “Yo creo que sí, sin duda. Me parece que estos dos objetivos, estos dos partidos que significan tanto para la Selección Nacional, para este grupo de jugadores y para las selecciones menores, sin duda es de mis logros más grandes como entrenador”, afirmó después de concretar el boleto olímpico.

Uno de los cuestionamientos giró alrededor del pasado reciente del fútbol mexicano y la ausencia del Tri en Paris 2024, pero Diego descartó utilizar ese antecedente como referencia. Su respuesta fue directa: “Yo nunca volteo para atrás. Son situaciones que pasaron hace cuatro años con otro técnico, con otros jugadores, en otro momento y con otros rivales. Me parece que voltear hacia atrás es gastar energía”. El técnico agregó que el grupo se enfocó en el torneo actual y sostuvo que “gracias a ellos tenemos los dos boletos”.

Sobre lo ocurrido frente a Canadá, el estratega reconoció que México tardó en interpretar el planteamiento rival durante la primera mitad. “No pensaba que nos iban a salir a apretar así y eso nos desajustó un poco el plan de partido. No interpretamos bien y no identificamos dónde estaban las ventajas, y es ahí donde ellos nos robaron muchos balones en la salida”. Tras el descanso, explicó que el Tricolor corrigió: “Entendíamos que teníamos 45, 50 minutos para darle la vuelta y el equipo lo entendió perfecto. Fue un 2-1, pero pudieron haber sido dos más”.

Su futuro fue otro de los temas abordados tras conseguir la clasificación. Diego evitó proyectarse más allá del siguiente encuentro y colocó a Estados Unidos como su única prioridad inmediata. “Por el tema del futuro, la verdad que estamos muy enfocados en el presente. Sabemos que tenemos una final. Mi futuro es la final contra Estados Unidos. La realidad es que no pienso más allá. Soy un tipo ambicioso, que quiere cosas y busca siempre más, pero ahorita mi foco está en Estados Unidos, ganar la final y después veremos qué pasa”.

El técnico también fue cuestionado sobre su relación con Rafael Márquez y el posible seguimiento de estos futbolistas rumbo a la selección mexicana mayor. Sobre el entrenador explicó: “No he tenido oportunidad de platicar con él. Está muy cercano, ve los partidos, está atento. También es un tipo muy respetuoso, entiende perfectamente los vestidores y sabe los momentos. En algún momento me sentaré a platicar con él y le daré mis reseñas”.

Finalmente, Diego puso un freno a cualquier expectativa inmediata sobre el salto de los integrantes de esta generación al equipo absoluto. “Hay que tener mucha mesura porque estamos hablando de una sub 20, una sub 23 donde la mayoría de los jugadores tienen pocos minutos en Primera División”, explicó. El entrenador señaló que quienes actualmente integran la selección mayor llevan años compitiendo en el máximo nivel y añadió: “Este grupo de jugadores, independientemente de que tenga mucha calidad, está en ese proceso de crecimiento y de consolidarse. Tienen que regresar a sus equipos, pelear por un lugar, consolidarse para después que Rafa los pueda tener en cuenta. Hay que tener mucha mesura en este tema”.

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