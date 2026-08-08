Arce lamenta la derrota de México en la final ante Venezuela: “Es jodido; perdón por no ganar el oro”

El estratega mexicano señaló que faltó más actitud en la tanda de penales de la final de Santo Domingo 2026

La selección mexicana sub 23 se quedó sin la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de empatar 2-2 en los 90 minutos y caer 3-2 en la tanda de penales. El resultado impidió que el Tricolor defendiera el título conquistado en San Salvador 2023 y llevó a Eduardo Arce a asumir la responsabilidad por lo ocurrido en la final.

El entrenador mexicano reconoció la frustración por no cumplir con el objetivo y ofreció disculpas a la afición. “Siempre es muy jodido no poder darles el triunfo, pero bueno, creo que el equipo se brindó a muerte. No tengo nada que decirle a los jugadores, nada más algún tema de desajustes ahí en tema de transición y pues que nos disculpen por no poderles entregar la de oro”.

Eduardo Arce aseguró que la final se perdió en los 90 minutos | FMF

Para Arce, la explicación de la derrota no estuvo principalmente en la tanda de penales. El técnico consideró que México tuvo oportunidades suficientes para resolver el encuentro antes de llegar a esa instancia. “Creo que si hacemos un análisis, el partido lo perdemos en los 90. Ahí es donde se pierde. Ahí tuvimos que hacer la diferencia por el volumen, por el juego”, señaló.

Eduardo Arce cree que faltó un poco más de actitud en la tanda de penales

El seleccionador también hizo una autocrítica sobre la ejecución desde los once pasos y consideró que al equipo le faltó algo más en ese momento. “Después no poder finiquitar con lo que teníamos que finiquitar y después los penales un poquito más de actitud”, explicó tras quedarse sin la posibilidad de subir a lo más alto del podio.

Arce insistió en que uno de los aspectos que México deberá corregir es el manejo de los partidos. El estratega señaló que sabían dónde podía hacerles daño el rival, pero algunos errores terminaron permitiendo situaciones que cambiaron el encuentro. “Necesitamos crecer un poco en este manejo de partido. Sabíamos que la única forma eran las transiciones y me parece que distracciones nos llevan a sufrir dos transiciones en contra”.

El técnico tampoco consideró que México haya sido ampliamente superior a Venezuela y reconoció el trabajo realizado por el rival. “Venezuela siempre está ahí, no nos veo infinitamente superiores, siempre estamos ahí al parejo. Ellos trabajaron muy bien el partido, con mucho esfuerzo, mucha actitud y muchas veces esa disposición gana”, expresó.

Arce felicita a sus jugadores por el torneo hecho en Santo Domingo 2026

Pese al golpe que significó perder la final, Arce respaldó a sus futbolistas y consideró que tendrán que atravesar el proceso que implica una derrota de este tipo. “Ellos tienen que vivir este duelo. Nosotros tenemos que vivir este duelo de la derrota. La derrota pesa mucho, pero bueno, es parte de”.

El entrenador sostuvo que no tiene reproches hacia el esfuerzo de sus jugadores y también reconoció al adversario por llevar el partido hasta el límite. Para Arce, más allá de los errores que terminaron definiendo la final, el plantel mexicano se entregó durante la competencia y debe aprender de lo sucedido.

México cerró así su participación en Santo Domingo 2026 con la medalla de plata, pero sin poder repetir el oro conseguido tres años antes en San Salvador. Arce asumió la responsabilidad, pidió disculpas a la afición y dejó claro que, desde su perspectiva, la final no se escapó en los penales, sino durante unos 90 minutos en los que el Tricolor tuvo oportunidades para marcar la diferencia.

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