Peloteando, en vivo | Jueves 29 de octubre

La lucha por el liderato de la Liga MX, el regreso al gol de Santiago Giménez, la Serie Mundial y la próxima pelea de Canelo marcan la agenda deportiva

Este jueves 29 de octubre, Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega con toda la información del deporte nacional e internacional. América sigue sin ganar en el Estadio Azteca, luego de empatar 1-1 ante Xolos de Tijuana y acumular cinco encuentros consecutivos sin victoria en ese escenario. Las Águilas mantienen el liderato del Apertura 2026 con 28 puntos, pero Cruz Azul busca arrebatarles la cima, a solo dos unidades de distancia y con tres jornadas por disputar. Además, Gilberto Mora reapareció con Xolos después de cinco partidos de ausencia por molestias físicas. El futbolista mexicano ingresó al minuto 57 y recibió una ovación de la afición presente en el inmueble.

En el fútbol internacional, Santiago Giménez volvió a marcar con el Porto y fue determinante para conseguir el pase a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. El delantero mexicano anotó de penal al minuto 45 en la victoria 1-0 frente al Académico Viseu, alcanzando su segundo gol con los Dragones. Mientras tanto, en las Grandes Ligas, Milwaukee Brewers conquistó la primera Serie Mundial de su historia tras vencer 4-1 a Tampa Bay Rays en el quinto encuentro del Clásico de Otoño. Los Cerveceros se impusieron 4-1 en la serie y William Contreras fue reconocido como el Jugador Más Valioso, poniendo fin a décadas de espera por el campeonato.

El boxeo también será protagonista con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien lanzó una advertencia a Christian Mbilli antes de su enfrentamiento por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano buscará recuperar un título mundial este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, después de su derrota frente a Terence Crawford. La previa de este combate, el panorama de la Liga MX rumbo al cierre del Apertura 2026 y las noticias que marcan el deporte internacional serán parte de una nueva emisión de Peloteando, a través de Claro Sports.