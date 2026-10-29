Julián Quiñones marca y da dos asistencias en goleada del Al Qadisiya ante Al Riyadh

El mexicano fue clave en la victoria 6-0 del Al Qadisiya ante Al Riyadh, resultado que lo colocó provisionalmente como líder de la Liga Saudí

El atacante del Tri sigue sumando en Arabia Saudita | @Alqadsiah

Julián Quiñones volvió a marcar diferencia en la Liga Profesional Saudí. El delantero de la Selección Mexicana anotó un gol y repartió dos asistencias en la victoria del Al Qadisiya por 0-6 sobre Al Riyadh, este jueves 29 de octubre, en el partido correspondiente a la jornada 12 de la temporada 2026-27. El resultado permitió a su equipo recuperar terreno en la disputa por el liderato del campeonato.

El atacante mexicano participó directamente en tres de las seis anotaciones de su equipo. Primero asistió a Abdullah Al Salem para ampliar la ventaja durante el primer tiempo, después habilitó a Tijjani Reijnders y finalmente consiguió su propio gol al minuto 87. El neerlandés también destacó al conseguir tres anotaciones durante el encuentro.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Brendan Rodgers alcanzó los 28 puntos en 12 jornadas, producto de nueve triunfos, un empate y dos derrotas. Al Qadisiya llegó al compromiso después de perder 2-3 frente al Al Hilal, resultado que le había costado el primer lugar de la clasificación. La goleada le permitió colocarse provisionalmente en la cima, a la espera de los encuentros de sus rivales.

Julián Quiñones participa en tres goles durante la victoria del Al Qadisiya

El encuentro comenzó con el dominio del conjunto visitante. Tijjani Reijnders abrió el marcador al minuto 18, después de una jugada ofensiva que terminó con el primer tanto de la tarde. Al Riyadh intentó responder, pero las llegadas del Al Qadisiya continuaron y la presión sobre la salida de los locales terminó por generar una nueva oportunidad.

La primera asistencia de Julián Quiñones llegó al minuto 37. El mexicano aprovechó una acción defensiva del rival para recuperar el balón y cederlo a Abdullah Al Salem, quien definió para establecer el 0-2. La intervención del exjugador del América permitió que su equipo se marchara al descanso con una ventaja de dos anotaciones.

En el complemento, Quiñones volvió a participar directamente en el marcador al minuto 56. El delantero recibió el balón de espaldas cerca del área, atrajo la marca de los defensores y encontró a Tijjani Reijnders con un pase que el neerlandés convirtió en el tercer tanto. De esta manera, el mexicano registró su segunda asistencia de la jornada.

La diferencia aumentó al minuto 67, cuando Mahamadou Sangaré convirtió el cuarto gol del Al Qadisiya, tras una combinación con Reijnders. El conjunto visitante mantuvo su presencia en el área rival y aprovechó los espacios para ampliar un resultado que ya estaba encaminado antes de los últimos minutos.

Julián Quiñones apareció nuevamente al minuto 87 para marcar el 0-5, después de recibir una asistencia de Musab Al Juwayr. Dos minutos más tarde, Reijnders completó su triplete y estableció el 0-6 definitivo. El mexicano terminó el encuentro con un gol y dos pases para anotación, mientras que el mediocampista neerlandés fue el máximo goleador del partido.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones con Al Qadisiya en la temporada 2026-27?

Con su anotación frente a Al Riyadh, Julián Quiñones llegó a seis goles en la presente temporada de la Liga Profesional Saudí, además de alcanzar cinco asistencias en la competición. Su participación ofensiva se ha mantenido durante las primeras 12 jornadas, en las que el Al Qadisiya se encuentra entre los equipos que disputan los primeros puestos.

Esta fue la segunda ocasión durante octubre en la que Quiñones consiguió un gol y dos asistencias en un mismo partido. El antecedente ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando participó en tres anotaciones durante la victoria por 0-5 sobre Al Kholood. En aquel encuentro, el delantero mexicano convirtió un penalti con una ejecución a lo Panenka y colaboró en otros dos tantos.

La actuación también representó una respuesta a lo ocurrido en la jornada anterior, cuando Quiñones anotó frente al Al Hilal, aunque su equipo terminó perdiendo por 2-3. Aquel resultado interrumpió la racha de victorias del Al Qadisiya y modificó las posiciones de la parte alta de la tabla.

El triunfo por seis goles dejó al Al Qadisiya con 28 unidades y lo colocó provisionalmente en el primer puesto de la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, Al Nassr y Al Hilal mantienen opciones de modificar la clasificación con sus respectivos compromisos. Por su parte, Quiñones continúa acumulando participaciones directas en goles durante una temporada en la que su equipo busca mantenerse en la disputa por el campeonato.