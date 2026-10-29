Muere Patrick Stewart a los 86 años, actor de Star Trek y de X-Men

El intérprete británico falleció en Los Ángeles, acompañado de su familia, tras enfrentar dos enfermedades neurodegenerativas durante la última etapa de su vida

El actor británico Patrick Stewart murió a los 86 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, el intérprete falleció el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido este jueves.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales, donde sus familiares compartieron detalles sobre sus últimos días y las enfermedades que enfrentó. Stewart murió acompañado de su esposa, Sunny Ozell, y de sus seres queridos, quienes también recordaron su trayectoria artística y las causas sociales que apoyó a lo largo de su vida.

Su fallecimiento representa la despedida de uno de los rostros vinculados con la ciencia ficción y las adaptaciones cinematográficas de Marvel. Aunque alcanzó reconocimiento internacional por sus personajes en ambas franquicias, el actor desarrolló gran parte de su carrera sobre los escenarios, donde participó en obras de William Shakespeare y otras producciones teatrales.

¿De qué murió Patrick Stewart, actor de Star Trek y de X-Men? Esto sabemos

Patrick Stewart falleció después de enfrentar la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos neurodegenerativos que afectan distintas funciones del cerebro. La información fue confirmada por su representante, Kelly Bush Novak, y mediante el comunicado difundido en las cuentas oficiales del intérprete. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer una complicación médica inmediata como causa específica de su muerte.

De acuerdo con el mensaje compartido por su familia, el actor pasó sus últimos momentos en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cuidado de su esposa y rodeado de personas cercanas. Sus seres queridos señalaron que durante ese periodo estuvo acompañado de música, oraciones y conversaciones, en un ambiente familiar.

La enfermedad de Alzheimer afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy está relacionada con la acumulación anormal de una proteína en el cerebro y puede provocar alteraciones cognitivas, dificultades de movimiento, problemas de sueño y cambios en el estado de alerta.

Ambas enfermedades pueden coexistir y afectar distintas capacidades de quienes las padecen. En el caso de Stewart, su familia no precisó cuándo recibió los diagnósticos ni cuáles fueron los tratamientos médicos que siguió durante la última etapa de su vida.

Tras confirmar su fallecimiento, sus familiares también invitaron a quienes deseen rendirle homenaje a considerar donaciones para organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de personas con demencia, entre ellas el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins y la Alzheimer’s Foundation of America.

Capitán de Star Trek y superhéroe en X-Men: ¿Cuál es la trayectoria de Patrick Stewart?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, y comenzó a interesarse por la actuación durante su adolescencia. Su acercamiento al teatro lo llevó a estudiar interpretación y, posteriormente, a formar parte de la Royal Shakespeare Company, institución con la que desarrolló una parte de su carrera y participó en distintas obras del dramaturgo inglés.

Su trayectoria adquirió una dimensión internacional en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, conocida en México como Viaje a las estrellas: La nueva generación. Durante siete temporadas, hasta 1994, encabezó la serie ambientada en las misiones de la nave USS Enterprise, un personaje que se convirtió en una referencia de la franquicia creada por Gene Roddenberry.

El éxito de la producción permitió que Stewart retomara el papel en cuatro películas de Star Trek, entre ellas Star Trek: Generations (1994), Star Trek: First Contact (1996), Star Trek: Insurrection (1998) y Star Trek: Nemesis (2002). Décadas después, volvió a interpretar al capitán en la serie Star Trek: Picard, estrenada en 2020 y concluida en 2023, con la que regresó a uno de los personajes que marcaron su trayectoria.

En el año 2000 llegó otro de los papeles que definirían su presencia en el cine: el profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la película X-Men. El personaje, fundador de una escuela para jóvenes mutantes y líder de un grupo de superhéroes, permitió que Stewart se acercara a nuevas generaciones de espectadores que seguían las adaptaciones de los cómics de Marvel.

A lo largo de su participación en la franquicia compartió escenas con Hugh Jackman, Halle Berry y su amigo Ian McKellen, quien interpretó a Magneto. Stewart retomó el personaje en distintas entregas, incluyendo X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014), hasta llegar a Logan (2017), donde protagonizó una de las últimas etapas de la historia cinematográfica del profesor Xavier.

Aunque aquella película parecía representar su despedida del personaje, Stewart regresó al universo de Marvel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), donde interpretó una versión alternativa de Charles Xavier. Su aparición conectó nuevamente su trayectoria con una franquicia que había comenzado más de dos décadas atrás.

Más allá del cine y la televisión, el actor mantuvo su vínculo con el teatro durante gran parte de su vida. Participó en montajes de Macbeth, Waiting for Godot y No Man’s Land, además de compartir escenarios con Ian McKellen. Su interpretación de Macbeth le valió una nominación a los premios Tony en 2008.

En 2010 recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II del Reino Unido, en reconocimiento a sus aportaciones a las artes dramáticas. Fuera de los escenarios también participó en iniciativas relacionadas con la atención a víctimas de violencia doméstica y el apoyo a personas refugiadas.

Con su muerte, Patrick Stewart deja una filmografía que abarca distintas generaciones de espectadores. Desde el mando de la nave Enterprise hasta su interpretación del profesor Charles Xavier, el actor construyó una carrera que se extendió por más de 60 años y que permanece vinculada con algunas de las producciones de ciencia ficción y superhéroes de mayor alcance internacional.