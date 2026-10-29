Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 7 hoy, jueves 29 de octubre

Cristian Rico defiende el liderato y Wilson Chonay busca descontar diferencias en una jornada de montaña entre La Esperanza y Monte Elim.

Etapa 7 Vuelta a Guatemala 2026 en vivo | Claro Sports

¡Bienvenidos a una nueva jornada de la Vuelta a Guatemala 2026! Sigue aquí la transmisión en vivo de la etapa 7 de este jueves 29 de octubre, con salida en La Esperanza, Quetzaltenango, y llegada en Monte Elim, Sololá. El recorrido anunciado de 140.2 kilómetros presenta una nueva prueba de montaña para los aspirantes al título, cuando la edición 65 entra en sus últimas cuatro jornadas. Acompaña la carrera mediante la señal de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en el siguiente reproductor.

Revive la etapa 6 de ayer en la Vuelta a Guateamala 2026, a la espera del inicio de la etapa 7 de hoy

¿Dónde ver en vivo la etapa 7 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La transmisión de la séptima etapa se podrá seguir mediante el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, cuya señal estará incorporada en esta nota. Desde el reproductor podrás acompañar el recorrido y la llegada de los corredores en una jornada que pondrá a prueba al líder Cristian Rico y a sus perseguidores.

Recorrido de la etapa 7: ¿por dónde pasa la Vuelta a Guatemala hoy?

La etapa de este jueves 29 de octubre comienza en La Esperanza, Quetzaltenango, y finaliza en Monte Elim, Sololá. El programa establece 140.2 kilómetros de competencia, con un circuito inicial de cinco vueltas antes de afrontar los sectores de ascenso rumbo a la meta. Después del circuito, el pelotón continuará por Salcajá, la Cumbre de Alaska, Nahualá, La Cuchilla y Los Encuentros. El final de montaña ofrece una oportunidad para buscar diferencias entre los favoritos, que al terminar la jornada tendrán por delante únicamente tres etapas para definir al campeón.

Metas volantes y premios de montaña de la séptima etapa

La jornada contempla tres metas volantes y tres premios de montaña. Dos de los ascensos puntuables son de primera categoría: Alaska y la llegada en Monte Elim. Estos son los puntos anunciados para la etapa:

Premio Ubicación Kilómetro Primera meta volante Gasolinera Shell de la autopista 26.5 Segunda meta volante Gasolinera Shell de la autopista 62.5 Tercera meta volante Entrada a San José Chacayá 120 Montaña de primera categoría Alaska 89 Montaña de cuarta categoría Pasarela del mojón 136 124.5 Montaña de primera categoría Monte Elim 140.2

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 antes de la etapa 7

Cristian Rico inicia la séptima etapa como líder, con un acumulado de 24:45:31. El colombiano del NU Colombia aventaja por 1 minuto y 17 segundos a Wilson Chonay, quien ascendió al segundo lugar después de la jornada del miércoles. Jhonatan Steven Chaves completa los primeros tres puestos.

Posición Ciclista Tiempo o diferencia 1 Cristian Rico 24:45:31 2 Wilson Chonay +1:17 3 Jhonatan Steven Chaves +1:54 4 Luis Daniel Oses +3:54 5 Mardoqueo Vásquez +3:55 6 Alejandro Granados +4:42 7 Óscar Hernán Fernández +5:07 8 Yesid Albeiro Pira +5:56 9 Miguel Ángel Díaz +6:11 10 Nelson Panjoj +7:21

¿Quién ganó la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Óscar Hernán Fernández ganó la sexta etapa, con llegada en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en una jornada en la que el NU Colombia ocupó los tres lugares del podio. Cristian Rico conservó el liderato general, mientras Wilson Chonay pasó a ser su perseguidor más cercano y Alejandro Granados descendió al sexto puesto. Chonay completó el recorrido después de sufrir una caída y afronta ahora otra jornada con ascensos. El guatemalteco buscará aprovechar ese terreno para recortar diferencias antes de la cronoescalada del viernes 30 de octubre, programada entre San Juan La Laguna y Pamezabal.

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