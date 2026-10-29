Cristiano Ronaldo está a 15 goles de los 1,000: su triplete acerca el récord

El portugués celebró el reconocimiento de la afición a su Balón de Oro de 2008 con tres anotaciones ante Al Kholood, mientras Al Nassr pelea por la cima

Cristiano firma un hat-trick y queda a solo 15 goles de los 1,000 | Reuters

Cristiano Ronaldo volvió a convertir una noche de fútbol en otro capítulo de su carrera hacia los 1,000 goles. A sus 41 años, el delantero portugués firmó un hat-trick en la victoria de Al Nassr por 5-3 sobre Al Kholood Club, correspondiente a la jornada 12 de la Liga Profesional Saudí 2026-27, y elevó su registro personal a 985 anotaciones oficiales, quedando a solo 15 de alcanzar una cifra que persigue desde hace varias temporadas.

El encuentro, disputado este jueves 29 de octubre en el Al-Awwal Park de Riad, comenzó con un intercambio de goles que obligó al conjunto local a mantenerse atento a las respuestas de su rival. Al Nassr encontró el camino al arco por conducto de Ângelo Gabriel y Sadio Mané, pero Al Kholood consiguió mantenerse en la disputa durante la primera mitad, dejando el marcador abierto para el complemento.

Ronaldo asumió el protagonismo en la segunda parte, cuando el equipo necesitaba marcar diferencias para quedarse con los tres puntos. El portugués encontró los espacios dentro del área y aprovechó las oportunidades para convertir tres anotaciones que terminaron por inclinar el encuentro a favor de los dirigidos por Ange Postecoglou. La tercera llegó en la recta final, cuando el resultado todavía exigía mantener la ventaja.

Más información: Cristiano Ronaldo vence a Messi y es elegido como el mejor Balón de Oro de la historia

El primer tanto de su cuenta personal llegó con una definición de zurda, mientras que el segundo fue producto de un remate de cabeza. En ambas jugadas apareció João Félix como asistente, en una conexión entre los dos portugueses que resultó determinante para el ataque de Al Nassr. La tercera anotación de Cristiano, a nueve minutos del final, completó el hat-trick y permitió que el conjunto saudí alcanzara los cinco goles.

Cristiano Ronaldo, a solo 15 goles de alcanzar los 1,000 en su carrera

El triplete tuvo un significado que fue más allá del resultado. Cristiano comenzó el encuentro con 982 goles en su trayectoria profesional y salió del terreno de juego con 985, una cifra que reduce todavía más la distancia respecto a su objetivo. Después de más de dos décadas en el fútbol profesional, el portugués mantiene vigente la posibilidad de llegar a las cuatro cifras, una marca que ha convertido en uno de sus principales desafíos individuales.

Su producción goleadora con Al Nassr también permite dimensionar el ritmo con el que se aproxima al millar. Con las cifras actualizadas de 138 goles en 159 partidos con el conjunto saudí, registra un promedio de 0.87 anotaciones por encuentro. De mantener ese rendimiento, necesitaría aproximadamente 18 partidos más para conseguir los 15 tantos restantes, aunque su participación con la selección de Portugal podría acelerar la cuenta regresiva.

La actuación se produjo apenas un día después de que Cristiano Ronaldo recibiera otro reconocimiento relacionado con su trayectoria. El miércoles 28 de octubre, los aficionados eligieron su Balón de Oro de 2008 como el mejor de todos los tiempos, mediante una votación organizada en la plataforma oficial del galardón y denominada B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time).

Más información: Todas las anotaciones de Cristiano Ronaldo en su carrera

Aquella edición de 2008 representó el primero de los cinco Balones de Oro que conquistó el portugués. Entonces militaba en el Manchester United, equipo con el que ganó la Premier League y la Champions League durante la temporada 2007-08. En la votación de 2026, su reconocimiento superó al obtenido por Lionel Messi en 2012 y al del propio Cristiano en 2017. Se trató de una elección simbólica realizada por los seguidores y no de un nuevo premio oficial de la ceremonia.

De esta manera, Ronaldo pasó de ser reconocido por una de las etapas de su pasado a sumar tres goles más en el presente. La coincidencia entre ambos acontecimientos refleja la duración de una trayectoria que comenzó profesionalmente en el Sporting de Lisboa, continuó en Manchester United, Real Madrid y Juventus, y que ahora tiene como escenario el fútbol de Arabia Saudita.

Al Nassr gana, pero Al Qadisiya mantiene la presión en la Liga Saudí

En el plano colectivo, el triunfo permitió que Al Nassr sumara tres puntos en su lucha por el liderato de la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para colocarse en lo más alto de la clasificación, debido a la victoria de Al Qadisiya por 6-0 sobre Al Riyadh, en otro de los compromisos correspondientes a la fecha 12 del campeonato.

El encuentro de Al Qadisiya también tuvo presencia latinoamericana gracias al mexicano Julián Quiñones, quien volvió a marcar y contribuyó al triunfo de su equipo. El resultado mantuvo al conjunto del seleccionado mexicano por delante de Al Nassr, que quedó ubicado en la segunda posición pese a la aportación goleadora de Cristiano Ronaldo.

Con la competencia por el liderato todavía abierta, el portugués tendrá nuevas oportunidades para aumentar su registro a lo largo de la temporada. Los próximos compromisos con Al Nassr y las convocatorias de Portugal serán determinantes para conocer qué tan rápido puede completar la cifra que le falta.