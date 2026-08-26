Aprueban la venta de los Seattle Seahawks por un precio récord para un equipo de la NFL

La familia Khosla recibe el visto bueno de los dueños para adquirir la franquicia, ganadora del último Super Bowl, por 9,612 millones de dólares

Aprueban la venta de los Seattle Seahawks | Steven Bisig/Imagn Images

Los campeones del último Super Bowl, los Seattle Seahawks, oficialmente tienen nuevo dueño, luego de que los dueños de la NFL aprobaran de manera unánime la oferta de $9,612 millones de dólares que la familia Khosla ofreció a los descendientes de Paul Allen, quienes vendieron al equipo tras la muerte de uno de los fundadores de Microsoft.

La votación se realizó este miércoles 26 de agosto en un hotel del aeropuerto de la ciudad de Atlanta. Los Seahawks necesitaban al menos 24 votos para aprobar la venta de la franquicia, algo que era considerado como un mero trámite ya que los comités de finanzas habían dado su visto bueno a la transacción la semana pasada.

La compra de los Seahawks supera a la de los Washngton Commanders en 2023 como la adquisición de un equipo del fútbol americano profesional. En su momento fue la venta más cara de un equipo deportivo, pero las dos ventas de los Lakers superaron esta cifra.

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Paul Allen adquirió a los Seahawks en 1997 para mantener el equipo en Seattle, luego de que el anterior dueño, Ken Behring, revelara su deseo de mudarse a Los Angeles, ciudad que se había quedado sin fútbol americano profesional tras la temporada de 1994, cuando los Raiders volvieron a Oakland y los Rams dejaron Anaheim para mudarse a St. Louis. En 29 años que el equipo perteneció a la familia Allen, alcanzaron los Playoffs en 17 ocasiones, incluyendo cuatro viajes al Super Bowl, logrando su segundo campeonato en febrero.

En el testamento de Paul Allen, quien falleció en 2018, estableció que tras su muerte se tendrían que vender los equipos de su propiedad y donar ese dinero a causas benéficas. En marzo del 2026, su hermana Jody completó la venta de los Portland Trail Blazers de la NBA y ahora se cierra la de los Seahawks.

Las ventas más caras de equipos de la NFL

Los Seahawks superan por más de tres mil millones de dólares el récord de la anterior venta, que fue de los Commanders a un grupo inversor encabezado por el dueño de los 76ers de la NBA, Josh Harris. Solo cuatro equipos han sido vendidos en la última década.

Seattle Seahawks (2026): 9,612 millones de dólares Washington Commanders (2023): $6,050 MDD Denver Broncos (2022): $4,650 MDD Carolina Panthers (2018): $2,275 MDD Miami Dolphins (2009): $1,100 MDD Cleveland Browns (2012): $987 MDD Jacksonville Jaguars (2012): $770 MDD Los Angeles Rams (2010): $750 MDD Houston Texans (1999): $700 MDD New York Jets (2000): $635 MDD

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¿Quién es Vinod Khosla, el nuevo dueño de los Seattle Seahawks?

Vinod Khosla, un empresario nacido en la India, es el nuevo dueño de los Seahawks, junto a su esposa Neeru y su hijo Neal. Tiene 71 años. Tras estudiar en ingenería electrónica en su país, en 1980 emigró a los Estados Unidos para estudiar su posgrado, primero en la universidad de Carnegie Mellon, pero par de semanas después fue aceptado en el programa de MBA de Stanford.

En 1982, Khosla fue el co-fundador de Sun Microsystems, una empresa de tecnología que fue adquirida por Oracle en el año 2010. En el 2004 creó un fondo de inversión, Khosla Ventures, en el que invirtió en compañías como OpenAI, DoorDash e Instacart.

Khosla ya tenía historial en la NFL, ya que adquirieron 3.1% del equipo más cercano a Silicon Valley, los San Francisco 49ers, participación que vendieron al aprobarse la adquisición de los Seahawks.

Según la revista Forbes, Vinod Khosla tiene un patrimonio valuado en 15,600 millones de dólares.

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