Claro Sports por W Radio, en vivo | Viernes 25 de septiembre

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas

El mejor análisis deportivo tiene un espacio en Claro Sports por W Radio, programa que reúne la actualidad del deporte, las voces de sus protagonistas y el debate de los temas que marcan la agenda. De lunes a viernes, de 15:00 a 16:00 horas, te acompañamos con entrevistas, análisis y toda la información que necesitas para no perder detalle, a través de nuestra multiplataforma.

Nicolás Romay encabeza este espacio junto a un equipo de periodistas y analistas que conocen a fondo el deporte, entre ellos Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. Así que ya lo sabes: de lunes a viernes tienes una cita con nosotros para escuchar distintas voces, conocer todos los detalles y entender mejor lo que pasa dentro y fuera de las canchas.