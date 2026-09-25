El Longines Global Champions Tour en Viena presenta la Ronda 1 de la GCL con los mejores jinetes del mundo. Sigue la acción en vivo por Claro Sports Premium

Longines Global Champions Tour Viena | GCL Ronda 1, en vivo | Claro Sports

El Longines Global Champions Tour en Viena reúne a la élite de la hípica internacional en una de las citas más espectaculares del calendario. Durante la Ronda 1 de la Global Champions League (GCL), los mejores jinetes y caballos del mundo saltan a la pista para enfrentarse a un exigente recorrido de nivel cinco estrellas, donde la precisión, el control del tiempo y la estrategia por equipos resultan determinantes para asegurar una posición ventajosa en la clasificación.

Los resultados de esta primera manga no solo definen el orden de salida para la ronda decisiva en suelo austriaco, sino que suman puntos clave para la tabla general de la temporada en ruta hacia los Playoffs. Para disfrutar de cada salto, la tensión en tiempo real y el análisis en directo de esta apasionante competencia ecuestre, sigue en vivo por Claro Sports Premium todas las acciones de la jornada.