Italia vs Bélgica en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 25 de septiembre

La Azzurra y los Diablos Rojos abren su camino en la Nations League con Mancini y Van Bommel debutando en los banquillos de sus selecciones.

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre en el mítico Stadio Olimpico de Roma, en el arranque de su participación en la UEFA Nations League 2026-27. El compromiso marcará el regreso de Roberto Mancini al banquillo de la Azzurra, tres años después de su salida y después de haberse perdido el Mundial por tercera edición consecutiva.

Del otro lado estará una Bélgica que también comienza una nueva etapa con Mark van Bommel como entrenador. Los Diablos Rojos mantienen referentes como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, pero también atraviesan un proceso de renovación en el que varios jóvenes buscan ganar protagonismo dentro de un sector que comparten con Francia y Turquía.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Italia vs Bélgica hoy 25 de septiembre de 2026?

El partido entre Italia y Bélgica se jugará este viernes 25 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, desde el Stadio Olimpico de Roma. Para México, la transmisión del encuentro estará disponible a través de la señal de Sky Sports.

Además, podrás seguir todos los detalles, goles, jugadas destacadas y el resultado en tiempo real en el minuto a minuto de Claro Sports, con la cobertura completa del duelo entre la Azzurra y los Diablos Rojos.

Alineaciones del Italia vs Bélgica, al momento

Italia afrontará el compromiso con varias ausencias. Alessandro Bastoni está suspendido, mientras Federico Dimarco, Bryan Cristante y Manuel Locatelli se encuentran lesionados. Mateo Retegui tampoco forma parte de la convocatoria, por lo que Roberto Mancini cuenta con Moise Kean, Gianluca Scamacca, Sebastiano Esposito y Pio Esposito como alternativas para el ataque.

Posible alineación de Italia: Donnarumma; Kayode, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito y Raspadori.

Bélgica tampoco llega con plantel completo. Amadou Onana y Leandro Trossard son baja, mientras Jeremy Doku no fue incluido después de reincorporarse recientemente a la actividad. Además, Thibaut Courtois se mantiene alejado temporalmente de la selección.

Posible alineación de Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Theate, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere y Godts.

Antecedentes del Italia vs Bélgica y últimos resultados en la UEFA Nations League

Italia mantiene una clara ventaja histórica sobre Bélgica. En 26 enfrentamientos, la selección italiana registra 17 victorias, cinco empates y solo cuatro derrotas. La última derrota de la Azzurra ante los belgas en un partido oficial se remonta a los playoffs clasificatorios para la Eurocopa en 1972.

Desde entonces, Bélgica únicamente logró imponerse en dos ocasiones, ambas en partidos amistosos, disputados en 1999 y 2015. Italia, por su parte, ganó cuatro de sus cinco enfrentamientos más recientes, incluyendo las Eurocopas de 2016 y 2020, además del duelo por el tercer lugar de la Nations League 2021.

Los antecedentes más recientes se produjeron en 2024. El primer encuentro terminó con empate 2-2 en Italia, mientras que en el segundo la Azzurra consiguió una victoria 1-0 como visitante.