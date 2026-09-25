Peloteando, en vivo | Viernes 25 de septiembre

Todo listo para un nuevo capítulo del deporte internacional: México inicia la era Rafa Márquez, la Liga MX regresa con la Jornada 10 y la NFL vive actividad clave

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega este viernes 25 de septiembre con toda la información rumbo al fin de semana. La Selección Mexicana ya se encuentra en Baltimore para iniciar una nueva etapa bajo las órdenes de Rafael Márquez. El Tricolor enfrentará este sábado a Colombia en el M&T Bank Stadium, en el primer partido del equipo nacional con el nuevo cuerpo técnico al frente.

Además, la actividad del fútbol mexicano toma protagonismo con el arranque de la jornada 10 del Apertura 2026. Atlante vs Monterrey y Tijuana vs Atlas serán los primeros encuentros de una fecha que tendrá duelos importantes como Cruz Azul frente a Toluca, además de la participación de equipos como América, Chivas, Tigres, Pumas y Pachuca en busca de sumar puntos en el torneo.

En el mundo del deporte internacional, repasaremos lo ocurrido en la Fórmula 1 con George Russell como dueño de la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán tras marcar el mejor tiempo en el circuito urbano de Bakú. También analizaremos el inicio de la Semana 3 de la NFL, donde los Atlanta Falcons sorprendieron a los Green Bay Packers con una victoria de 35-14 en Lambeau Field, con una actuación destacada de Michael Penix Jr. y una ofensiva que alcanzó 498 yardas totales.