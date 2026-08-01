Clásica San Sebastián 2026, en vivo la carrera del UCI World Tour

No te pierdas ni un detalle de una de las mejores carreras del mundo de un solo día de actividad en el ciclismo

La Clásica San Sebastián 2026 celebrará su edición 45 este sábado 1 de agosto con un recorrido de 221.1 kilómetros que volverá a reunir a varios de los principales nombres del ciclismo internacional. La competencia, considerada una de las carreras de un solo día más importantes del calendario, tendrá salida y meta en el Boulevard de Donostia, escenario tradicional de esta prueba del UCI World Tour. Los aficionados podrán seguir todas las acciones en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El trazado pondrá a prueba a los participantes desde los primeros kilómetros con siete puertos puntuables y más de 4,150 metros de desnivel positivo, un perfil que suele favorecer a los corredores con mayor capacidad para responder en la montaña y mantener el ritmo durante toda la jornada. La Clásica San Sebastián también representa una de las últimas competencias de preparación para varios ciclistas después del Tour de Francia, por lo que volverá a reunir a un pelotón de alto nivel.

Clásica San Sebastián 2026 ¿A qué hora es la carrera en Donostia?

La Clásica San Sebastián 2026 comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La edición 45 de la prueba recorrerá las carreteras de Donostia con un exigente recorrido de 221.1 kilómetros, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario del UCI World Tour.

TE PUEDE INTERESAR: