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Chelsea vs Tottenham en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Publicado por Marcel Guzmán

Un duelo de grandes clubes en Inglaterra para prepararse de la mejor manera de cara a la próxima temporada de la Premier League

Chelsea y Tottenham protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la pretemporada 2026 al enfrentarse en el Accor Stadium de Sídney, Australia. Aunque se trata de un compromiso amistoso, ambos clubes buscarán aprovechar el duelo para afinar detalles de cara al inicio de la temporada de la Premier League, en un clásico londinense que reunirá a varias figuras del fútbol inglés.

La multiplataforma de Claro Sports llevará en vivo todas las acciones del encuentro, donde Blues y Spurs medirán fuerzas en un partido que servirá para evaluar el trabajo realizado durante la preparación. La intensidad y la rivalidad entre ambos equipos prometen un espectáculo para los aficionados que seguirán la transmisión desde México.

¿A qué hora inicia la transmisión del Chelsea vs Tottenham hoy 1 de agosto?

La transmisión del partido amistoso entre Chelsea y Tottenham comenzará a las 03:35 horas, tiempo del centro de México, a través de la multiplataforma de Claro Sports. El encuentro se disputará en el Accor Stadium de Sídney, Australia.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
  • Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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