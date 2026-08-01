Esteban Solari pide mesura tras la goleada de Pumas: “Hay que tener los pies en la tierra”

Los universitarios son sublíderes de la competencia de manera momentánea tras sumar dos victorias al hilo en el Apertura 2026 de la Liga MX

Pumas firmó una de las actuaciones más contundentes de la jornada 3 del Apertura 2026 al vencer 5-1 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El resultado permitió a los universitarios llegar a seis puntos y sumar su segunda victoria consecutiva, aunque para Esteban Solari el marcador no cambia la forma en que el equipo debe afrontar el campeonato.

Al término del encuentro, el entrenador argentino destacó el desempeño de sus jugadores, pero dejó claro que el plantel no debe dejarse llevar por el resultado. Solari pidió mantener la humildad y recordó que el torneo apenas comienza, por lo que consideró prematuro hacer valoraciones definitivas sobre el nivel del equipo.

“Ni una cosa ni la otra. No éramos ni los peores cuando perdimos la primera fecha, ni somos los mejores ahora que ganamos la tercera fuera de casa”, señaló el estratega universitario después de la goleada conseguida en territorio fronterizo.

El estratega explicó que uno de los principales objetivos del grupo es mantener una identidad basada en el trabajo diario y en los valores que representa la institución. Para Solari, el comportamiento del equipo dentro y fuera de la cancha debe mantenerse sin importar el resultado obtenido.

Solari asegura que Pumas no era el peor en la derrota ni el mejor ahora | Imago7

“Lo dije varias veces, en nuestra identidad de grupo de personas tenemos gente humilde, gente trabajadora y gente que respeta los valores de la universidad. Hoy creo que hasta el final fuimos respetuosos con el rival. No escatimamos“, comentó.

El técnico sudamericano también reconoció las dificultades que implica visitar a FC Juárez, pero subrayó que Pumas hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. La contundencia ofensiva y el funcionamiento colectivo fueron aspectos que destacó tras el encuentro.

“Más allá de las dificultades que puede tener el rival, creo que también nosotros hicimos un gran partido. Hay que darle ese mérito a mis jugadores, venir a jugar esta cancha“, afirmó el entrenador argentino al valorar el rendimiento de su plantel.

A pesar del momento que vive el conjunto auriazul, Solari insistió en que el equipo debe mantener la perspectiva y evitar cualquier exceso de confianza. El entrenador recordó que la competencia apenas transita por sus primeras fechas y que el verdadero balance llegará al final del semestre.

“Hay que tener los pies en la tierra porque es la tercera fecha, el campeonato es muy largo. Generalmente, por experiencia, lo más importante es cómo se terminan los torneos, no cómo se comienzan”, mencionó Solari, quien ahora buscará que Pumas mantenga el paso después de ligar dos triunfos consecutivos en el Apertura 2026.

Finalmente, el ‘Tano’ ya cambió el chip y ahora piensa en el debut de los del Pedregal en la Leagues Cup ante Charlotte, certamen donde señaló buscarán adaptarse lo más rápido posible para poder avanzar a la fase de eliminación.

“Cambiamos de competición, ahora vamos a jugar en Estados Unidos ante equipos de una liga que practica un fútbol totalmente distinto al que se juega en México, con más transiciones, y tenemos que estar preparados para esos partidos”, concluyó.

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