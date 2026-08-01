Manchester City vs Inter de Milan en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

El duelo entre ingleses e italianos tiene tintes de un encuentro de Champions League, lo que augura un gran espectáculo para la afición

Manchester City e Inter de Milan protagonizan uno de los encuentros más esperados de la pretemporada 2026 al enfrentarse en el Hong Kong Stadium. El compromiso permitirá a ambos equipos continuar con su preparación rumbo al inicio de la nueva campaña, además de ofrecer a sus entrenadores la oportunidad de evaluar el rendimiento de sus planteles y el proceso de adaptación de los nuevos futbolistas.

La multiplataforma de Claro Sports transmitirá en vivo este duelo entre dos referentes del fútbol europeo, que buscarán sumar minutos de competencia antes del arranque de los torneos oficiales. La calidad de ambos equipos y el nivel de sus plantillas convierten este amistoso en uno de los partidos más atractivos del calendario de verano.

¿A qué hora inicia la transmisión del Manchester City vs Inter de Milan hoy 1 de agosto?

La transmisión del partido amistoso entre Manchester City e Inter de Milan comenzará a las 05:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la multiplataforma de Claro Sports. El encuentro se disputará en el Hong Kong Stadium.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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