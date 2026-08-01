Gabriel Milito lamenta empate de Chivas ante Puebla: “El equipo hizo méritos suficientes para ganar”

El técnico rojiblanco explicó que la falta de contundencia y las condiciones de la cancha impidieron que Chivas reflejara su dominio con los tres puntos

El empate entre Chivas y Puebla dejó un sabor amargo para Gabriel Milito. El entrenador del Guadalajara consideró que su equipo tuvo el control del partido, generó las opciones más claras y mostró argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos, por lo que valoró el 1-1 como un resultado que no refleja lo ocurrido dentro del terreno de juego.

El estratega argentino destacó principalmente el inicio del encuentro, donde el conjunto rojiblanco logró imponer condiciones, encontrar espacios y generar peligro constante sobre la portería poblana. Para Milito, ese tramo inicial fue una muestra del funcionamiento que busca implementar con su equipo.

“El equipo hizo méritos suficientes para ganar el partido y llevarse los tres puntos. Lamentablemente, conseguimos solo uno. Por merecimiento, claramente el equipo debió quedarse con la victoria, tanto por lo realizado en el primer tiempo como en el segundo”, señaló el técnico tras el encuentro.

Milito hizo énfasis en los primeros minutos del compromiso y aseguró que Chivas tuvo una de sus mejores etapas durante el partido. “Sobre todo, esos primeros 20 o 25 minutos fueron muy, muy buenos”, explicó al analizar el desempeño de sus jugadores.

El entrenador rojiblanco también destacó la capacidad ofensiva mostrada por su equipo a lo largo del duelo. Desde su perspectiva, Guadalajara encontró diferentes formas de atacar y tuvo presencia constante en campo rival, aunque la falta de contundencia impidió reflejar esa superioridad en el marcador.

“Tuvimos muchísimas situaciones de gol, dominamos el partido y mostramos criterio con la pelota en la circulación. Intentamos atacar por derecha, por izquierda y por el centro, de distintas maneras”, comentó Milito, quien consideró que el empate terminó siendo insuficiente por el desarrollo del encuentro.

Uno de los factores que señaló el entrenador argentino fue el estado de la cancha durante la recta final del partido. Milito explicó que las condiciones del terreno afectaron la circulación del balón y complicaron que Chivas pudiera buscar el gol de la victoria en los últimos minutos.

“Sin duda, en los últimos 15 minutos, con la cancha prácticamente en el estado en que estaba, fue imposible jugar, y eso también nos perjudicó en el tramo final”, concluyó el técnico, quien dejó claro que el resultado no corresponde con lo que su equipo mostró durante los 90 minutos.

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