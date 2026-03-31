España vs Egipto en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

El Estadio de Cornellà espera recibir a más de 35 mil 500 personas para el España vs Egipto, uno de los últimos amistosos previo al Mundial 2026

España vs Egipto, en vivo online el amistoso internacional | Claro Sports

¿A qué hora juega España vs Egipto hoy martes 31 de marzo de 2026?

España y Egipto se miden en un amistoso que funciona como una de las últimas pruebas antes de la Copa del Mundo de 2026, en la que ambos conjuntos aspiran a tener un papel relevante. La selección dirigida por Luis de la Fuente llega con buenas sensaciones tras el contundente 3-0 sobre Serbia, un partido en el que Mikel Oyarzabal brilló con un doblete y Víctor Muñoz aprovechó su debut con gol. Más allá del resultado, el técnico español buscará aprovechar este compromiso para ajustar su idea de juego y evaluar a futbolistas que tuvieron menos protagonismo en el primer encuentro, en un contexto donde también está en juego la conformación final de la lista mundialista.

En ese escenario, se esperan varias modificaciones en el once titular, con nombres como Dani Olmo, Pablo Fornals, Ferran Torres y Martín Zubimendi con opciones de arrancar, además de posibles cambios en defensa con Dean Huijsen y Alejandro Grimaldo, y la posibilidad de ver el debut de Joan García en la portería. Del otro lado, Egipto llega tras golear 4-0 a Arabia Saudita, con Omar Marmoush como uno de los hombres más destacados y referencia ofensiva ante la ausencia por lesión de Mohamed Salah. El conjunto dirigido por Hossam Hassan mantendría una base sólida, caracterizada por su fortaleza defensiva y juego físico, aunque también aprovechará el duelo para rotar piezas y observar alternativas de cara al Mundial 2026.

México (CDMX): 13:00 horas

(CDMX): 13:00 horas Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos : 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) Colombia : 15:00 horas

: 15:00 horas Argentina: 16:00 horas

Alineaciones probables para el España vs Egipto de este martes 31 de marzo

Luis de la Fuente enfrenta una tarea compleja, pero a la vez privilegiada: seleccionar a 26 futbolistas para representar a España en la próxima Copa del Mundo, en medio de una generación repleta de talento. Bajo este panorama, el seleccionador deberá encontrar las piezas ideales para potenciar su 4-2-3-1, un sistema que le permite mantener el control del juego a través de la posesión y la ocupación racional de espacios. La clave pasará por elegir un doble pivote que combine recuperación y salida limpia, además de un mediapunta capaz de conectar líneas y potenciar la movilidad de los extremos.

Por su parte, Hossam Hassan, técnico de Egipto, también suele apostar por el 4-2-3-1, aunque su implementación ha sido menos consistente. Este sistema le exige solidez en el bloque medio y transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus atacantes, pero la falta de regularidad ha impedido consolidar automatismos claros. Este encuentro internacional se presenta como una oportunidad importante para ajustar distancias entre líneas, mejorar la presión tras pérdida y encontrar mayor fluidez en la circulación ofensiva, aspectos fundamentales para competir a un alto nivel.

España : Unai Simón, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pablo Fornals, Rodri Hernández, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo.

: Unai Simón, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pablo Fornals, Rodri Hernández, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo. Egipto: Oufa Shobeir, Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Marwan Ateya, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet, Ahmed Sayed Zizo, Islam Issa y Omar Marmoush.

¿Quién transmite en vivo el España vs Egipto y dónde ver por TV y online?

Con capacidad para poco más de 38 mil 500 aficionados, el RCDE Stadium, también conocido como Estadio de Cornellà, será el escenario del atractivo duelo entre España y Egipto en esta Fecha FIFA. Se trata de un partido que llama la atención porque ambos equipos aspiran a ser protagonistas en la Copa del Mundo de 2026, por lo que medir fuerzas en este punto del calendario resulta clave para evaluar su nivel y ajustar detalles ante un rival de exigencia.

Además, este compromiso será uno de los últimos ensayos antes del torneo del próximo verano, lo que le da un valor especial en la puesta a punto de ambas selecciones. Recuerda que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que suceda dentro y fuera de la cancha, con el análisis de nuestros expertos.

México : Sin transmisión oficial

: Sin transmisión oficial Centroamérica : Sin transmisión oficial

: Sin transmisión oficial Estados Unidos : fuboTV y VIX

: fuboTV y VIX Colombia : Disney+

: Disney+ Argentina: Disney+

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