Perú vs Honduras en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Sigue el minuto a minuto del partido entre Perú y Honduras en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de marzo.

Perú vs Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Honduras y Perú, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo! El encuentro se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Butarque de Leganés, España, en un duelo que enfrenta a dos selecciones en proceso de renovación y con la mira puesta en el futuro rumbo al Mundial 2030.

La Selección de Honduras inicia una nueva etapa con el debut de José Francisco Molina como entrenador. El conjunto catracho busca dar vuelta la página tras no haber logrado la clasificación al Mundial 2026, iniciando un nuevo ciclo en el que intentará construir una identidad y mejorar su rendimiento en el plano internacional.

Por su parte, Perú llega a este compromiso tras su reciente presentación, en la que cayó 2-0 ante Senegal en el estreno de Mano Menezes. El equipo sudamericano también atraviesa un proceso de cambios luego de unas eliminatorias en las que no logró competir por los puestos de clasificación, por lo que este amistoso representa una nueva oportunidad para ajustar su funcionamiento.

¿A qué hora juega Perú vs Honduras hoy 31 de marzo de 2026?

El encuentro entre Honduras y Perú está programado para el martes 31 de marzo a las 12:00 horas y se disputará en el estadio Ontime Butarque, la casa del Leganés, de España.

Alineaciones probables para el Perú vs Honduras de este martes

Se estima que José Francisco Molina y Mano Menezes elegirán las siguientes formaciones:

Honduras : Edrick Menjívar; Clinton Benett, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Jorge Benguché y Dereck Moncada. DT : José Molina

: Edrick Menjívar; Clinton Benett, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Jorge Benguché y Dereck Moncada. : José Molina Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Fabio Gruber, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Pretell; Joao Grimaldo, Adrián Quiroz, Jairo Concha; y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.

¿Quién transmite en vivo el Perú vs Honduras y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC y Telecadena 7 y 4.

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