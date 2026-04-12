¡Ángel Barajas campeón! oro mundial en barras paralelas

El colombiano se quedó con el oro en Croacia y lidera el ranking mundial de barras paralelas tras su gran actuación en la Copa Mundo.

Ángel Barajas, campeón mundial | Comité Olímpico Colombiano.

Ángel Barajas sigue consolidándose como una de las grandes figuras de la gimnasia internacional. Este domingo 12 de abril, el colombiano se quedó con la medalla de oro en la modalidad de barras paralelas en la parada de Osijek, Croacia, de la Copa Mundo de Gimnasia, confirmando su excelente momento en el circuito.

Rutina de alto nivel para subir a lo más alto del podio

Barajas se quedó con el primer lugar tras ejecutar una rutina sólida que le permitió alcanzar una puntuación de 14.866, suficiente para dominar la final y subir a lo más alto del podio en territorio europeo.

El segundo lugar fue para el estadounidense Donnell Whittenburg, quien obtuvo una calificación de 14.600, mientras que el turco Ferhat Arican cerró el podio con 14.333 unidades.

Liderato en la clasificación general de la Copa Mundo

Gracias a este triunfo en Osijek, Barajas no solo sumó una medalla de oro, sino que también se convirtió en el líder de la clasificación general de la modalidad de barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia.

El colombiano acumula 85 puntos tras todas las paradas del certamen, consolidando su regularidad y consistencia en la temporada.

Ventaja importante sobre sus perseguidores

En la tabla general, Barajas le saca una diferencia considerable a sus más cercanos rivales. El australiano Jesse Moore es segundo con 48 puntos, mientras que el turco Ferhat Arican ocupa la tercera posición con 40 unidades.

Esta ventaja lo posiciona como el principal candidato a quedarse con el título global de la especialidad.

Doblete dorado en la temporada

El oro en Osijek se suma al conseguido previamente en Bakú, donde también se impuso en la modalidad de barras paralelas, ratificando su dominio en esta prueba dentro del circuito de la Copa Mundo.

Con estos resultados, Ángel Barajas reafirma su proyección como una de las grandes promesas —y ya realidades— de la gimnasia mundial.

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