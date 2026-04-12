Costa Rica vs Guatemala: ¿Qué necesitan para clasificar en la eliminatoria de Concacaf W?

El contexto convierte este enfrentamiento en una final por el liderazgo del grupo y la clasificación a la próxima fase.

Costa Rica vs Guatemala, un gran duelo por la clasificación | Concacaf

La definición del Grupo C en la eliminatoria de Concacaf W tendrá un cierre directo entre Costa Rica y Guatemala, con un boleto en juego a la siguiente ronda. Ambos equipos llegan igualados en puntos, por lo que el partido del sábado 18 de abril será determinante para resolver la clasificación. El escenario es claro: solo uno avanzará.

Costa Rica parte con ventaja por la diferencia de goles, un factor que tomó relevancia tras su última presentación. El equipo tico lidera el grupo luego de sumar tres victorias consecutivas, lo que le permite depender de sí mismo en este cierre.

Así se define el clasificado del Grupo C

Costa Rica necesita al menos un empate para asegurar su clasificación. Con mejor diferencia de goles, un punto le bastará para mantenerse en el primer lugar del grupo. Incluso en un partido cerrado, ese margen le da tranquilidad para manejar los tiempos del juego.

Además, el conjunto costarricense llega con impulso tras golear 21-0 a Islas Caimán en su último partido. Ese resultado no solo fortaleció su posición en la tabla, sino que también marcó una diferencia amplia frente a su rival directo en este apartado.

Guatemala, por su parte, está obligada a ganar. A pesar de tener también nueve puntos, su diferencia de goles es inferior, por lo que un empate no le alcanza para superar a Costa Rica. El equipo chapín necesita imponerse para quedarse con el primer puesto.

En su recorrido, Guatemala ha mostrado eficacia en ataque, con resultados amplios que la mantienen en la pelea. Sin embargo, el margen es mínimo y no tiene espacio para especular en el partido decisivo.

El contexto convierte este enfrentamiento en una final anticipada. No hay margen de error, y cada detalle puede influir en el desenlace del grupo.

¿Cómo es la clasificación al Mundial?

Costa Rica y Guatemala aparecen como rivales directos en la disputa por el primer puesto. El enfrentamiento en San José definirá al equipo que se quedará con la clasificación hacia la siguiente fase del proceso regional.

Las selecciones que ganen sus respectivos grupos obtendrán el boleto al Campeonato Concacaf W 2026. En ese torneo se unirán a Estados Unidos y Canadá para completar un cuadro de ocho participantes.

El campeonato final tendrá relevancia internacional, ya que formará parte del camino de la confederación hacia dos competencias importantes: la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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