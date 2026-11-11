Copa Telmex Telcel 2026, Sorteo de la Fase Nacional, en vivo

La Copa Telmex Telcel 2026 definirá este martes los cruces de su Fase Nacional, con transmisión en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

La Copa Telmex Telcel 2026 entra en una de las etapas que comenzará a definir el camino hacia el título. Este martes se realizará el Sorteo de la Fase Nacional, instancia en la que quedarán establecidos los enfrentamientos entre los equipos que lograron avanzar y que ahora buscarán mantenerse con vida en uno de los torneos de fútbol amateur más importantes del mundo.

La expectativa estará puesta en conocer cómo quedarán distribuidos los participantes y cuáles serán los primeros cruces de esta fase. Cada emparejamiento marcará el siguiente desafío para los equipos clasificados, que llegarán a esta instancia después de superar las etapas previas del certamen.

El sorteo podrá seguirse este martes 10 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Durante la transmisión se conocerán los equipos participantes, los cruces y la manera en la que comenzará a disputarse la Fase Nacional de la Copa Telmex Telcel 2026 en sus distintas ramas.

La definición de los enfrentamientos será uno de los momentos clave del torneo, ya que a partir de este punto los equipos conocerán el camino que deberán recorrer para mantenerse en competencia y acercarse al campeonato.

Claro Sports llevará todos los detalles del Sorteo de la Fase Nacional, con la información de los equipos clasificados y los enfrentamientos que marcarán la siguiente etapa de la Copa Telmex Telcel 2026.