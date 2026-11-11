Motor City Golf Club vs Los Angeles Golf Club en vivo el WTGL Golf 2026: transmisión del partido hoy 10 de noviembre

Las mejores acciones del torneo desde el Palm Beach State College, solo por Claro Sports

Motor City Golf Club vs Los Angeles Golf Club en vivo.

El Motor City Golf Club de Detroit debutará en la WTGL Golf 2026 este martes 10 de noviembre frente a Los Angeles Golf Club, en una jornada de la temporada inaugural de esta liga femenil por equipos. El encuentro se disputará en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, Florida, mientras Los Angeles afrontará su segundo compromiso después de iniciar la campaña ante New York.

¿Quién transmite el WTGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El duelo entre Motor City Golf Club y Los Angeles Golf Club podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, con el seguimiento de los resultados y las acciones del encuentro. La cobertura permitirá conocer el desarrollo de los enfrentamientos entre las jugadoras de ambos equipos.

¿Qué es WTGL Golf y cuál es el formato de juego?

La WTGL (Women’s TMRW Sports Golf League) es una liga profesional de golf femenil por equipos impulsada por TMRW Sports en alianza con la LPGA. Su propuesta combina la competencia de golf con tecnología de simulación y se disputa en el SoFi Center.

Cada enfrentamiento consta de 15 hoyos: nueve en modalidad de triples por equipos y seis en duelos individuales. Las jugadoras realizan los golpes largos hacia una pantalla de simulación de cinco pisos de altura y posteriormente completan los acercamientos y putts sobre un green físico cuya configuración puede cambiar según el hoyo. La temporada inaugural comenzó en noviembre de 2026 con cinco equipos integrados por jugadoras del circuito femenino.