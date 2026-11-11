Malacateco tiene nuevo entrenador para el cierre del Apertura 2026

La dirigencia apuesta por una modificación en el banquillo para intentar revertir la situación deportiva.

Malacateco buscará levantar su nivel | Facebook: Malacateco

Deportivo Malacateco tendrá a Mauricio Wright como nuevo entrenador para afrontar las últimas tres jornadas del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. El técnico costarricense asumirá la conducción del conjunto fronterizo en un momento complicado, con el objetivo de mejorar los resultados y recuperar terreno en la clasificación antes de que termine la fase regular.

Según informó Guatefutbol, Wright ya se encuentra en territorio guatemalteco y, aunque la dirigencia todavía no realizó un anuncio oficial, el entrenador tiene previsto comenzar inmediatamente sus actividades con el plantel de los Toros.

El cambio en la dirección técnica llega después de una serie de resultados que dejaron a Malacateco en la parte baja de la tabla. El equipo acumula 19 puntos en igual cantidad de partidos disputados y necesita mejorar su rendimiento para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

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Mauricio Wright asume el desafío de recuperar a Malacateco

El estratega costarricense dirigirá su primera sesión de entrenamiento con la intención de conocer al grupo y comenzar a implementar sus ideas. El tiempo disponible representa uno de los principales desafíos, debido a que solamente restan tres fechas para completar la etapa de clasificación.

La dirigencia apuesta por una modificación en el banquillo para intentar revertir la situación deportiva. Los resultados recientes aumentaron la presión sobre el conjunto de San Marcos, que necesita sumar puntos para mejorar su ubicación y cerrar el torneo de una manera diferente.

Malacateco viene de perder 2-0 frente a Antigua GFC en el Estadio Pensativo, por la jornada 19. En ese compromiso, los Toros tuvieron dificultades para generar oportunidades de gol y no consiguieron responder a las anotaciones de Agustín Maziero y Juan Francisco Apaolaza.

La llegada de Wright también supone un período de adaptación para los futbolistas, quienes deberán incorporar las indicaciones del nuevo cuerpo técnico mientras continúa la competencia. El entrenador buscará aprovechar los próximos entrenamientos para realizar ajustes y definir su primera alineación.

Por ahora, Malacateco no ha comunicado oficialmente los detalles de la contratación ni la duración del vínculo. Sin embargo, Mauricio Wright ya está preparado para comenzar su etapa al frente de los Toros, con la misión de conseguir una reacción durante las tres jornadas restantes del Apertura 2026.

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