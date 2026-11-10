Linda Caicedo vuelve al gol con el Madrid y agranda sus números en la Champions League Femenina

Publicado por Sebastian Vallejo

La delantera entró desde el banco y aportó en la goleada 3-0 ante Paris FC por la cuarta fecha.

Linda Caicedo
Linda Caicedo anota con el Madrid | REUTERS

De nuevo Linda Caicedo exhibe su jerarquía en el fútbol europeo. La delantera del Real Madrid jugó un rato y le bastó con algo más de 20 minutos para volver al gol con las Merengues en un triunfo clave. De hecho su equipo logró la primera victoria en lo corrido de la Champions League Femenina pasadas cuatro jornadas.

El Madrid goleó 3-0 al Paris FC en el Estadio Alfredo Di Stefano con gran categoría, llegando a los seis puntos en la tabla de la instancia regular. Ariana Carusso (55′), Lineth Beerensteyn (65′) y la propia Caicedo (81′) certificaron un segundo tiempo demoledor. Por fortuna, la escuadra dirigida por Pau Quesada escaló a un umbral más avanzado para dar pelea en zona de clasificación.

La referente colombiana firmó un excelso contragolpe. Tras una ruptura abierta sobre el sector izquierdo, capturó un pase a la espalda de Felicia Schröder que no desperdició. Llegó a la cita y definió con zurda, sin ningún contratiempo, para bajarle la persiana al compromiso.

MÁS INFORMACIÓN: Bayern Munich pasa el susto con Vincent Kompany y regresa a entrenamientos: así va la recuperación de Luis Díaz

Así se cerró un triunfazo ante el Paris que tuvo a Karla Torres, compañera de Selección, quien entró desde el banco de suplentes sobre los 61 de compromiso. Respecto a Linda, aunque tuvo molestias sobre el final, le puso el pecho a la victoria y seguirá calentando motores para la continuidad de la Liga Femenina Iberdrola, donde recibirá al Badalona el próximo sábado 14 de noviembre.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Colombia vuela en Dakar 2026! Dilan Graciano le da la sexta medalla al país en lanzamiento de jabalina

Linda Caicedo, al acecho de un récord con el Madrid en Champions

Es el segundo gol en la actual edición para Linda Caicedo en la Champions League. No anotaba desde el 1 de octubre, hace más de un mes, en la igualdad frente al Manchester City fuera de casa. En total suma tres festejos en un total de 15 apariciones.

Ahora bien, sumando todas las cifras en la competencia europea, Linda Caicedo elevó su umbral a las 11 anotaciones. Según datos oficiales de la UEFA, ocupa el segundo puesto entre las máximas artilleras de la Casa Blanca en su historia. Está a tres de llegar a la cima (14), ocupada por Caroline Weir en la tabla de goleo.

Te puede interesar:

Así se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil 2026: equipos clasificados, cruces y dónde ver en vivo

Fútbol Femenil

Así se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil 2026: equipos clasificados, cruces y dónde ver en vivo

América Femenil cambia de planes ante Toluca: jugará la ida de Liguilla en el Estadio Azteca

Fútbol Femenil

América Femenil cambia de planes ante Toluca: jugará la ida de Liguilla en el Estadio Azteca

América domina de principio a fin y se impone a Chivas en el cierre de la fase regular del Apertura 2026

Fútbol Femenil

América domina de principio a fin y se impone a Chivas en el cierre de la fase regular del Apertura 2026

Video