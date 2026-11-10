Linda Caicedo vuelve al gol con el Madrid y agranda sus números en la Champions League Femenina

La delantera entró desde el banco y aportó en la goleada 3-0 ante Paris FC por la cuarta fecha.

Linda Caicedo anota con el Madrid | REUTERS

De nuevo Linda Caicedo exhibe su jerarquía en el fútbol europeo. La delantera del Real Madrid jugó un rato y le bastó con algo más de 20 minutos para volver al gol con las Merengues en un triunfo clave. De hecho su equipo logró la primera victoria en lo corrido de la Champions League Femenina pasadas cuatro jornadas.

El Madrid goleó 3-0 al Paris FC en el Estadio Alfredo Di Stefano con gran categoría, llegando a los seis puntos en la tabla de la instancia regular. Ariana Carusso (55′), Lineth Beerensteyn (65′) y la propia Caicedo (81′) certificaron un segundo tiempo demoledor. Por fortuna, la escuadra dirigida por Pau Quesada escaló a un umbral más avanzado para dar pelea en zona de clasificación.

La referente colombiana firmó un excelso contragolpe. Tras una ruptura abierta sobre el sector izquierdo, capturó un pase a la espalda de Felicia Schröder que no desperdició. Llegó a la cita y definió con zurda, sin ningún contratiempo, para bajarle la persiana al compromiso.

Felicia Schröder with a slick pass, Linda Caicedo with the finish to make it THREE for Real Madrid 🔥 Stream every UEFA Women’s Champions League game on @paramountplus 📺 https://t.co/KZybm8yrLf — W Golazo (@WGolazo) November 10, 2026

Así se cerró un triunfazo ante el Paris que tuvo a Karla Torres, compañera de Selección, quien entró desde el banco de suplentes sobre los 61 de compromiso. Respecto a Linda, aunque tuvo molestias sobre el final, le puso el pecho a la victoria y seguirá calentando motores para la continuidad de la Liga Femenina Iberdrola, donde recibirá al Badalona el próximo sábado 14 de noviembre.

Linda Caicedo, al acecho de un récord con el Madrid en Champions

Es el segundo gol en la actual edición para Linda Caicedo en la Champions League. No anotaba desde el 1 de octubre, hace más de un mes, en la igualdad frente al Manchester City fuera de casa. En total suma tres festejos en un total de 15 apariciones.

Ahora bien, sumando todas las cifras en la competencia europea, Linda Caicedo elevó su umbral a las 11 anotaciones. Según datos oficiales de la UEFA, ocupa el segundo puesto entre las máximas artilleras de la Casa Blanca en su historia. Está a tres de llegar a la cima (14), ocupada por Caroline Weir en la tabla de goleo.

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