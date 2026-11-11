El mensaje de Bryan Ruiz para quienes cuestionan la presencia de sus amigos en La Sele

El seleccionador defendió su decisión de rodearse de colaboradores conocidos, argumentando que la confianza resulta fundamental para su proyecto deportivo.

Bryan Ruiz, en conferencia de prensa | Captura: Youtube LaSele

Bryan Ruiz respondió a los cuestionamientos sobre la presencia de personas cercanas en la Selección de Costa Rica. Durante una conferencia de prensa, el entrenador explicó los criterios utilizados para conformar su cuerpo técnico y convocar futbolistas, después de recibir una consulta sobre la existencia de un supuesto grupo de amigos dentro del combinado nacional.

El seleccionador defendió su decisión de rodearse de colaboradores conocidos, argumentando que la confianza resulta fundamental para desarrollar su proyecto deportivo. “Debo trabajar con mi gente de confianza, no lo voy a hacer con desconocidos al lado”, respondió ante las preguntas relacionadas con sus asistentes.

Actualmente, Wílmer López y Christian Bolaños acompañan a Ruiz en el cuerpo técnico. Además, está prevista la incorporación de Wardy Alfaro en enero. El entrenador explicó que conoce sus capacidades profesionales y que considera importante contar con personas que compartan sus métodos de trabajo.

Bryan Ruiz aclara la presencia de sus amigos en la Selección

“Cuando empecé como entrenador, laboré en ligas menores de Alajuelense con Wardy. Empezamos juntos y sé lo que me puede dar; es una persona muy preparada. Wílmer también es mi persona de confianza, lo conozco, sé lo que me puede aportar, igual Bolaños”, manifestó.

Ruiz también aclaró la situación de Bryan Oviedo, quien estuvo presente durante los entrenamientos del seleccionado costarricense. El exfutbolista acudió únicamente como observador y no desempeña ninguna función dentro del cuerpo técnico. “Oviedo no está trabajando aquí conmigo”, precisó el entrenador.

Respecto a las convocatorias, el seleccionador reconoció su relación personal con algunos referentes del fútbol nacional. “Keylor y Celso son mis amigos de toda la vida”, expresó, aunque dejó claro que ese vínculo no garantiza un lugar en el plantel.

Al referirse específicamente a Celso Borges, Ruiz destacó la importancia del rendimiento deportivo como condición para integrar la selección. “Mi amigo tiene que rendir dentro de la cancha. Yo no lo voy a llamar si no está en buen nivel en la Liga”, aseguró. También defendió la actualidad del mediocampista y su desempeño en el campeonato costarricense.

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El entrenador respaldó igualmente la presencia de Keylor Navas y cuestionó las dudas sobre sus condiciones futbolísticas. “Si alguien duda de eso, creo que no sabe mucho de fútbol”, afirmó al referirse al experimentado guardameta.

Finalmente, Ruiz insistió en que sus decisiones responden a las necesidades del proyecto deportivo y no únicamente a sus relaciones personales. “No es una serie de amigos, es una serie de gente de confianza que necesito para que me ayude a volver a la Selección donde tiene que estar”.

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