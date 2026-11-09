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Posibles alineaciones del Once Caldas vs Atlético Nacional por Copa BetPlay Dimayor 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Once Caldas y Atlético Nacional por la semifinal ida de la Copa BetPlay.

Once Caldas enfrenta en Manizales a Atlético Nacional
Once Caldas vs Atlético Nacional, previa | Claro Sports

Poco a poco se va definiendo la Copa BetPlay Dimayor 2026. El torneo que reúne a los equipos de la Primera y Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano abre el telón de sus semifinales. Para el partido de ida, Once Caldas recibe en el Estadio Palogrande de Manizales a Atlético Nacional.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por Copa BetPlay Dimayor 2026

  • Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan Castaño, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado; Jáder Quiñones, Helieyker Guzmán, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por Copa BetPlay Dimayor 2026

  • Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, Cesar Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, James Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

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¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Atlético Nacional por Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 a jugarse este martes 9 de noviembre a las 8:30 de la noche, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, el compromiso se verá a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la cita futbolera.

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