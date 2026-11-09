Posibles alineaciones del Once Caldas vs Atlético Nacional por Copa BetPlay Dimayor 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Once Caldas y Atlético Nacional por la semifinal ida de la Copa BetPlay.

Once Caldas vs Atlético Nacional, previa | Claro Sports

Poco a poco se va definiendo la Copa BetPlay Dimayor 2026. El torneo que reúne a los equipos de la Primera y Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano abre el telón de sus semifinales. Para el partido de ida, Once Caldas recibe en el Estadio Palogrande de Manizales a Atlético Nacional.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por Copa BetPlay Dimayor 2026

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan Castaño, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado; Jáder Quiñones, Helieyker Guzmán, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por Copa BetPlay Dimayor 2026

Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, Cesar Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, James Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

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¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Atlético Nacional por Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 a jugarse este martes 9 de noviembre a las 8:30 de la noche, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, el compromiso se verá a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la cita futbolera.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.

01.11.2026 | Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 5.

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.

02.11.2026 | Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Santa Fe | Fecha 5.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

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