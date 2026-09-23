CRO Race 2026 en vivo: resultados etapa 2, clasificación hoy 23 de septiembre

La competencia ciclista vive su segundo capítulo con 115 kilómetros de recorrido a través de Claro Sports

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El CRO Race 2026 continúa con su segunda etapa, una jornada en la que los ciclistas volverán a recorrer las carreteras de Croacia en busca de puntos para la clasificación general y una nueva oportunidad de pelear por la victoria.

La competencia internacional de ciclismo mantiene la presencia de equipos destacados del pelotón como UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Red Bull-Bora-Hansgrohe y Soudal Quick-Step, que buscarán tomar ventaja en una carrera que finalizará en Zagreb.

Horario del inicio de la etapa 2 del Tour de Croacia 2026

La etapa 2 del CRO Race 2026 comenzará este miércoles 23 de septiembre a las 6:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube.

La segunda prueba del Tour de Croacia tendrá un recorrido entre Biograd na Moru y Novalja, con una distancia aproximada de 115 kilómetros. El trazado representará una nueva oportunidad para que los velocistas busquen protagonismo, aunque los movimientos en el grupo principal podrían modificar la clasificación general.

Después del arranque de la competencia, los corredores continuarán acumulando segundos de diferencia y bonificaciones que pueden ser determinantes conforme avance el calendario del CRO Race 2026.

Los aficionados podrán seguir en vivo cada detalle de la jornada, desde la salida hasta el cierre de la etapa, con la cobertura especial de Claro Sports Premium.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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Con estas alternativas, los seguidores del ciclismo podrán disfrutar la etapa 2 del CRO Race 2026 en vivo y seguir el recorrido de una competencia que atraviesa diferentes regiones de Croacia rumbo a su cierre en Zagreb.

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