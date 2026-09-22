Toluca renueva contrato de Helinho; se mantendrá hasta EL 2029 con los escarlatas

El futbolista ha disputado 71 partidos, con 18 goles y 12 asistencias, además de conseguir el bicampeonato de Liga MX, Campeón de Campeones, Campeones Cup, Concachampions y Leagues Cup

El brasileño espera seguir cosechando títulos con los Diablos | tolucafc.com

Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron la renovación de contrato de Hélio Júnio Nunes de Castro, mejor conocido como Helinho, quien continuará ligado a la institución mexiquense hasta el año 2029. El acuerdo permite que el atacante brasileño permanezca como parte del proyecto escarlata durante las próximas temporadas.

Con esta extensión, Toluca mantiene a uno de sus elementos con mayor participación ofensiva desde su llegada al club. Helinho arribó al equipo en septiembre de 2024 procedente del Red Bull Bragantino y desde entonces se convirtió en uno de los futbolistas con más presencia dentro del plantel dirigido por los Diablos Rojos.

A sus 26 años, el extremo suma 71 partidos oficiales con la camiseta de Toluca, además de registrar 30 participaciones directas en goles, producto de 18 anotaciones y 12 asistencias. Sus números forman parte del periodo en el que el club consiguió varios campeonatos.

Durante su etapa en Toluca, el amazónico ha formado parte del equipo que conquistó el bicampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Concachampions y la Leagues Cup. En este último torneo tuvo participación en la final disputada en septiembre de 2026 ante Monterrey, donde marcó el gol que definió el título.

Dentro del campo, el brasileño se ha desempeñado principalmente por la banda derecha, aportando recorrido ofensivo, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y opciones de remate desde media distancia. Su manejo de ambos perfiles también le ha permitido participar en diferentes zonas del ataque escarlata.

La renovación llega después de un periodo en el que Helinho despertó interés de equipos fuera de México. Sin embargo, Toluca decidió extender su vínculo y mantener dentro de su plantilla a un jugador que ha tenido participación en los títulos obtenidos por la institución durante los últimos torneos.

Más allá de sus estadísticas, el atacante brasileño ha construido una relación con la afición del Toluca desde su llegada al futbol mexicano. Sus actuaciones en partidos importantes y su presencia dentro del equipo campeón lo colocaron como uno de los jugadores identificados con la etapa reciente del club.

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Con el nuevo acuerdo, Helinho continuará en Toluca hasta 2029, mientras los Diablos Rojos mantienen la base del equipo que les permitió competir por títulos nacionales e internacionales. La institución apuesta por la continuidad de un plantel que seguirá afrontando nuevos objetivos durante los próximos años.

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