Atlante Femenil anuncia la salida de Nicolás Morales como director técnico

El club azulgrana informó la salida del estratega tras ocho partidos al frente del equipo en la Liga MX Femenil

Atlante Femenil anuncia la salida de Nicolás Morales | Imago 7

El Atlante Femenil anunció la salida de Nicolás Morales como director técnico del equipo, después de ocho partidos disputados en la Liga MX Femenil. La institución informó que la decisión se tomó de común acuerdo con el entrenador.

La separación del estratega ocurre luego de su llegada al conjunto azulgrana para el inicio del proyecto en la máxima categoría del fútbol femenil mexicano. Durante este periodo, Morales estuvo al frente del equipo en sus primeros encuentros dentro de la competencia.

A través de un comunicado, el Atlante confirmó que Morales dejó de desempeñarse como entrenador del equipo femenil y agradeció el trabajo realizado durante su etapa en la institución.

MÁS INFORMACIÓN: Miami recibirá al América Femenil en la batalla por la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027

“El Club de Fútbol Atlante informa que, a partir de este día, el profesor Nicolás Morales deja de desempeñarse como director técnico de nuestro equipo femenil. Agradecemos al profesor Morales el trabajo, compromiso y profesionalismo mostrado durante el tiempo que estuvo al frente del equipo, así como su dedicación y esfuerzo en cada una de las responsabilidades asumidas con nuestra institución”, dicta el comunicado.

Además, destacaron que dentro de la institución se deben de respetar los valores y principios. “En Atlante respaldamos la identidad que hemos construido sustentada en valores, principios y respeto. Le deseamos éxito al profesor Morales en sus futuros proyectos profesionales y personales”, señaló el club.

Las declaraciones tras el partido ante Querétaro

Tras el partido del fin de semana, Morales también fue cuestionado por situaciones ante Querétaro. Uno de los temas fue el intercambio que tuvo con Nailea Vidrio durante el encuentro. El técnico realizó indicaciones hacia la futbolista y posteriormente explicó la situación en conferencia de prensa. Morales señaló que su reacción se originó porque la jugadora no siguió las indicaciones que había recibido antes de ingresar al terreno de juego.

“Me volvió loco”, comentó el entrenador al hablar sobre el episodio y explicó que los gritos estuvieron relacionados con la comunicación que buscaba mantener con la futbolista durante los minutos finales del partido.

MÁS INFORMACIÓN: Doriva Bueno deja de ser entrenador de la Selección Mexicana Femenil sub 20

En esa misma conferencia, el estratega también habló sobre las delanteras de Querétaro, Grace Chanda y Enekia Lunyamila, al analizar el funcionamiento ofensivo del conjunto rival. “Las dos delanteras de color lo hacen bastante bien”, expresó Morales al referirse a las atacantes queretanas.

Ambas situaciones ocurrieron durante el duelo ante Querétaro y fueron parte de los temas abordados por el entrenador después del encuentro. Con la salida de Nicolás Morales, Atlante Femenil deberá definir quién ocupará la dirección técnica del equipo para continuar con su participación en la Liga MX Femenil.

Te puede interesar: