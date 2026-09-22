Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Marítimo vs Porto en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 8

Sigue el partido de Santiago Gimenez y el Porto por Claro Sports Premium en la Liga de Portugal

Gil Vicente vs Porto, en vivo el partido de la Liga de Portugal | Claro Sports

La jornada 8 de la Liga de Portugal tendrá como uno de sus encuentros el duelo entre Marítimo y Porto, que se enfrentarán este sábado 10 de octubre. El conjunto visitante buscará mantener el liderato de la competencia y prolongar su inicio invicto, mientras que los locales intentarán sumar tres puntos para mejorar su posición en la clasificación.

El Porto llega al compromiso después de imponerse 3-1 al Benfica, resultado que le permitió colocarse en el primer lugar de la tabla con 21 puntos. El equipo de Santiago Gimenez mantiene el invicto en el torneo y buscará conseguir una nueva victoria para continuar al frente de la Liga de Portugal.

Por su parte, el Marítimo ocupa actualmente el undécimo lugar con ocho puntos después de empatar 1-1 ante Gil Vicente en su partido más reciente. El conjunto local tendrá la oportunidad de sumar ante el líder y acercarse a la parte alta de la clasificación.

Sigue toda la acción de Marítimo vs Porto, correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Portugal, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Horario y dónde ver Marítimo vs Porto hoy 10 de octubre en la jornada 8 de la Liga de Portugal

El partido del Porto de Santi Gimenez será el 10 de octubre 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y se podrá ver en Claro Sports Premium.

Últimos resultados del Marítimo vs Porto en la Liga de Portugal

La rivalidad entre FC Porto y CS Marítimo se ha construido principalmente a partir de sus enfrentamientos en la Primeira Liga de Portugal. En los seis enfrentamientos más recientes señalados, disputados entre 2020 y 2023, Porto consiguió tres victorias, Marítimo ganó una y se registraron dos empates. El antecedente más reciente de la lista terminó con triunfo del Porto por 2-0 en febrero de 2023, mientras que uno de los resultados más destacados fue el 2-3 favorable al Marítimo en la visita al Porto en octubre de 2020.

CS Marítimo 0-2 FC Porto | Primeira Liga | 2023

FC Porto 5-1 CS Marítimo | Primeira Liga | 2022

FC Porto 2-1 CS Marítimo | Primeira Liga | 2022

CS Marítimo 1-1 FC Porto | Primeira Liga | 2021

CS Marítimo 1-2 FC Porto | Primeira Liga | 2021

FC Porto 2-3 CS Marítimo | Primeira Liga | 2020

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