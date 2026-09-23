Pachuca Femenil anuncia la salida de Óscar Torres como director técnico

Las Tuzas no pasan por un buen momento y deciden ponerle fin a una larga etapa de seis torneos que incluyó un par de campeonatos

Las Tuzas se quedan sin entrenador | Imago7

Las Tuzas informaron que Óscar Fernando Torres Becerra dejó de ser el entrenador del equipo femenil después de seis torneos al frente del proyecto, tras llegar a un acuerdo con la directiva del club.

El conjunto hidalguense dio a conocer la decisión mediante un comunicado oficial, en el que agradeció el trabajo del estratega y destacó los logros obtenidos durante su etapa, entre ellos el primer campeonato de Liga MX Femenil y el título de Campeón de Campeones Femenil.

De acuerdo con la institución, la salida de Torres se dio después de alcanzar un acuerdo entre ambas partes. El club reconoció la entrega, compromiso y profesionalismo del entrenador durante su gestión al frente de las Tuzas.

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Durante su paso por Pachuca Femenil, Óscar Torres dirigió seis torneos y consiguió colocar al equipo en momentos importantes dentro de la Liga MX Femenil. La directiva señaló que su trabajo forma parte de la historia del proyecto deportivo del club.

La decisión llega en un momento complicado para el equipo dentro del Apertura 2026. Las Tuzas se encuentran en el sexto lugar del Grupo B con siete puntos después de ocho partidos disputados, lejos de la parte alta de la clasificación.

El contraste en el sector es marcado, ya que América Femenil lidera el Grupo B con 22 unidades, dejando una diferencia importante respecto al conjunto hidalguense en la primera parte del torneo.

Pachuca agradeció la etapa de Torres y le deseó éxito en sus próximos proyectos personales y profesionales. “Esta siempre es y será su casa”, señaló la institución en el cierre del comunicado publicado este martes.

Ahora, la directiva del cuadro hidalguense deberá definir el rumbo del equipo para el resto del torneo, con el objetivo de recuperar posiciones en la clasificación y mantenerse como protagonista dentro de la Liga MX Femenil.

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