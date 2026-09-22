Hormiga González en vivo: transmisión del AE Kifisia vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 9

Armando ‘Hormiga’ González y Olympiacos visitan al AE Kifisia en Atenas por la jornada 9 de la Superliga de Grecia

AE Kifisia vs Olympiacos en la Superliga de Grecia, en vivo. Claro Sports

Olympiacos afrontará una nueva prueba como visitante en la Superliga de Grecia cuando se mida al AE Kifisia este sábado 31 de octubre en Atenas, en un encuentro correspondiente a la jornada 9 del campeonato.

La Hormiga Gonzáles buscará aprovechar sus oportunidades dentro del ataque rojiblanco en un duelo que puede exigir movilidad, juego de espaldas y contundencia frente a un rival que todavía no sabe lo que es derrotar al cuadro de El Pireo.

Horario y dónde ver AE Kifisia vs Olympiacos hoy 31 de octubre en la jornada 9 de la Liga de Grecia

El encuentro entre AE Kifisia y Olympiacos está programado para este sábado 31 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas.

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Últimos resultados del AE Kifisia vs Olympiacos en la Liga de Grecia

AE Kifisia y Olympiacos se han enfrentado solamente cuatro veces desde 2023, con un claro dominio del conjunto de El Pireo. Kifisia no ha conseguido ninguna victoria: La escuadra rojiblanca se impuso en los primeros tres enfrentamientos. Sin embargo, el duelo más reciente terminó igualado.

El empate se produjo el 20 de diciembre de 2025, cuando firmaron un 1-1 en casa de Kifisia. Antes de ese resultado, Olympiacos había ganado 3-1 como visitante en noviembre de ese mismo año y también se llevó los dos enfrentamientos correspondientes a la temporada 2023-24.

20 de diciembre de 2025 | Liga de Grecia: Olympiacos 1-1 AE Kifisia

9 de noviembre de 2025 | Liga de Grecia: AE Kifisia 1-3 Olympiacos

14 de enero de 2024 | Liga de Grecia: Kifisia FC 2-3 Olympiacos

24 de septiembre de 2023 | Liga de Grecia: Olympiacos 4-0 Kifisia FC

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