¡Taylor Swift está de vuelta! Anuncia “Patient Zero”, su nueva canción: ¿cuándo estará disponible?

La cantante habilitó una preventa limitada en su sitio web y generó expectativa entre sus seguidores por los cambios en sus redes sociales

La cantante sigue cosechando éxitos | IG: taylorswift

Taylor Swift volvió a poner en movimiento a sus seguidores con el anuncio de “Patient Zero”, su nuevo sencillo que llegará después de varios meses de expectativa alrededor de sus próximos proyectos musicales. La cantante confirmó que la canción formará parte de una nueva etapa creativa relacionada con la era de “The Life of a Showgirl”.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde Swift informó que el tema estará disponible el próximo viernes 25 de septiembre en plataformas digitales. Además, la artista abrió durante 24 horas la posibilidad de preordenar el sencillo desde su página oficial, mientras sus seguidores comenzaron a analizar las pistas que acompañaron la revelación.

¿Cuándo y dónde sale la nueva canción de Taylor Swift, “Patient Zero”?

“Patient Zero” estará disponible el viernes 25 de septiembre de 2026 en plataformas digitales de música. Taylor Swift confirmó la fecha mediante una publicación en Instagram, donde escribió: “He estado esperando con impaciencia para contarles que mi nuevo single ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre y ya está disponible para reservar en mi página web durante 24 horas”.

El lanzamiento llega después de que la cantante modificara elementos de su imagen digital, incluyendo su fotografía de perfil y detalles de su sitio web. Los cambios generaron especulación entre los fans sobre posibles anuncios adicionales relacionados con su próximo material.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles del sencillo, algunos seguidores relacionan “Patient Zero” con “The Life of a Showgirl”, debido a referencias visuales presentes en la tienda oficial de Swift y a pistas ocultas que apuntarían a la palabra “encore”.

La cantante también habría dejado señales mediante publicaciones anteriores. Algunos fans identificaron referencias que formarían la palabra “encore” a partir de mensajes compartidos durante una aparición relacionada con los premios Emmy, aunque no existe una confirmación oficial sobre si estas pistas forman parte de una estrategia de lanzamiento.

¿Cómo puedo comprar el nuevo sencillo de Taylor Swift?

El nuevo sencillo de Taylor Swift puede adquirirse mediante su tienda oficial, donde estuvieron disponibles durante 24 horas tres ediciones limitadas en formato CD. De acuerdo con la información publicada, estos discos serán enviados el próximo 13 de octubre.

Las versiones disponibles incluyen la canción original, además de ediciones acústicas y una versión para piano. Los productos mantienen elementos relacionados con la estética de “The Life of a Showgirl”, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible continuación del proyecto musical.

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Por ahora, Swift no ha confirmado si “Patient Zero” será el único lanzamiento relacionado con esta etapa o si formará parte de un proyecto más amplio. La artista había señalado anteriormente que “The Life of a Showgirl” no tendría canciones adicionales ni ediciones de lujo, aunque sus seguidores esperan nuevos anuncios.

¿Cuántas nominaciones tiene Taylor Swift en los MTV Video Music Awards?

Taylor Swift llegará a los MTV Video Music Awards 2026 con nueve nominaciones, una cifra que la coloca entre las artistas con más candidaturas de la ceremonia de este año. La cantante también recibirá el premio inaugural Artist Director Honors, reconocimiento destinado a artistas cuyo trabajo detrás de cámaras amplía las posibilidades del videoclip y la narrativa visual.

Con este nuevo reconocimiento, Swift podría convertirse en la artista con más premios en la historia de los VMA. Actualmente comparte el liderato con Beyoncé, ya que ambas acumulan 30 galardones.

El anuncio de “Patient Zero” llegó antes de la gala de premios, aumentando la atención sobre los próximos movimientos de la cantante. Mientras los seguidores esperan nuevas confirmaciones, Swift prepara el lanzamiento de un sencillo que abre otra etapa dentro de su carrera musical.

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