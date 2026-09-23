“Javier Aguirre se ha ganado el respeto del fútbol español: que el Valencia lo haya buscado es un síntoma”

Conrado Valle, periodista de Diario AS, habló en exclusiva con Claro Sports por W Radio sobre el nuevo reto del técnico mexicano en LaLiga

La llegada de Javier Aguirre al Valencia generó expectativa dentro del entorno del club español, de acuerdo con el análisis de Conrado Valle, periodista de Diario AS, quien habló en exclusiva para Claro Sports por W Radio sobre el nuevo reto del entrenador mexicano. El comunicador explicó que el conjunto valencianista buscó un técnico con experiencia en LaLiga para intentar modificar la situación deportiva que atraviesa.

“Yo creo que el Valencia ficha un entrenador con una experiencia en la Liga española dilatada, en la cual será su séptimo proyecto en España”, explicó Valle. El periodista señaló que Aguirre conoce el fútbol español y que la historia del Valencia, además del ambiente de Mestalla, fueron factores que influyeron para que el estratega aceptara la propuesta.

Sobre el impacto que puede tener el mexicano en el plantel, Valle señaló que Aguirre tendrá como primera tarea adaptarse a los futbolistas con los que cuenta actualmente, debido a que el mercado de fichajes en Europa ya está cerrado. “Tiene que exprimir a la plantilla que tiene”, comentó durante la entrevista.

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El periodista de AS explicó que el Valencia necesita recuperar aspectos como el orden defensivo y la confianza del grupo, dos características que identifica en la trayectoria del entrenador mexicano. “Tiene que recuperar anímicamente a los futbolistas, ordenarlos en faceta defensiva, que eso yo creo que son dos virtudes que Aguirre tiene”, señaló.

“Es un entrenador que se ha ganado el respeto del fútbol español”

Sobre la percepción que existe en España del técnico mexicano, Valle destacó la trayectoria que ha construido durante sus diferentes etapas en LaLiga. “Es un entrenador que se ha ganado el respeto del fútbol español”, afirmó, al recordar que Aguirre dirigirá su séptimo proyecto dentro del campeonato ibérico.

El periodista explicó que el hecho de que Valencia haya elegido a Aguirre por encima de otros entrenadores disponibles refleja la consideración que existe hacia su trabajo. Valle mencionó que el club también tuvo conversaciones con técnicos como Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar antes de concretar la llegada del mexicano.

Respecto al contexto que encontrará Aguirre en el Valencia, Valle recordó que el club atraviesa un periodo complicado desde los últimos años. Explicó que después de conquistar la Copa del Rey en 2019 y clasificar a Champions League, el equipo inició una etapa de cambios deportivos y administrativos que lo llevó a pelear por evitar el descenso en las últimas temporadas.

Finalmente, Conrado Valle señaló que la llegada del entrenador mexicano genera una expectativa positiva entre la afición valencianista. “Seguridad. Yo creo que seguridad en que el equipo va a revertir la situación, confianza”, explicó. Aguirre firmó contrato hasta el 30 de junio y cuenta con cláusulas relacionadas con objetivos deportivos, como una posible clasificación a competiciones europeas.

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