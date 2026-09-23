Hormiga González, desatado en su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

El delantero del Olympiacos fue seguido por las cámaras de Claro Sports durante la sesión del miércoles, la primera que tuvo el nuevo delantero del Olympiacos al mando de Rafa Márquez

Nada como estar en tierra mexicana y disfrutar del verde que es más verde en el mes de septiembre. Armando González lo sabe y así disfrutó su primer entrenamiento con la Selección Mexicana al mando de Rafa Márquez. Hormiga fue el último jugador de la Selección Mexicana en reportar para esta Fecha FIFA, la primera como jugador ‘europeo’ tras dejar a las Chivas y llegar al Olympiacos del fútbol de Grecia.

El delantero mexicano fue seguido en todo momento por las cámaras de Claro Sports durante la sesión de la mañana del martes en el Centro de Alto Rendimiento, en el que se vio el buen ambiente en el grupo.

Nuestras cámaras detectaron cómo Hormiga González ya domina el parado de ‘dios griego’ tras apenas unas semanas en el Olympiacos, además de afinar su puntería de cara a portería, buscando marcar en esta Fecha FIFA tras un Mundial que no fue lo que esperaba el delantero.

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Vimos también un duelo ante uno de sus excompañeros, Tala Rangel, a quien le marcó un penalti por toda la escuadra y lo fue a presumir al nuevo cuerpo técnico de la selección.

El buen ambiente de Hormiga con el resto del plantel. No solo hubo risas con jugadores de las Chivas como Rangel y Alvarado, sino con Santiago Gimenez e Israel Reyes. Eso sí, una vez que Rafa Márquez comenzó a dar indicaciones, todo el plantel se puso en modo trabajo y comenzaron a preparar el partido ante Colombia, que podrás seguir por Claro Sports.

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Las estadísticas de Hormiga González con la Selección Mexicana

Armando González ha disputado un total de 262 minutos en ocho partidos con la Selección Mexicana. Debutó ante Paraguay el 18 de noviembre de 2025, en un partido amistoso. ‘Hormiga’ tiene apenas un gol en sus llamados con la selección mayor, ante Islandia en febrero de 2026, en un partido en el que también dio una asistencia.

González fue convocado para disputar su primera Copa del Mundo este verano, pero solo jugó 14 minutos en el partido inaugural ante Sudáfrica.

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