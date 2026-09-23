América de Cali confirma que está en crisis económica

Luis Paz, delegado de la institución Escarlata, confirmó que el club atraviesa por un déficit que ha llevado al retraso en pagos.

Jugadores de América de Cali, en un partido. – Vizzor Image.

Hace unos días, rondó un rumor sobre una posible crisis económica que estaría afectando las operaciones de América de Cali. Como no había un pronunciamiento oficial por parte del club, el tema avanzaba entre voces que hacían eco y otras que desmentían una presunta complicación de dinero en la institución vallecaucana. Pues este miércoles se ha confirmado que tal situación sí existe.

El encargado de contar detalles de lo que está sucediendo en los Diablos Rojos fue Luis Paz, actual delegado y exfutbolista del equipo profesional. En medio de un diálogo con La FM Más Fútbol, contó que la institución ha venido presentando retrasos con los pagos. Según lo identificado dentro de su labor, todo se debe a la suma de varios percances que han afectado los ingresos.

“Para ser conciso, el tema que está entre voces es el económico, en cuanto a los pagos de los jugadores y demás. Sí se ha tenido un atraso. Siempre estamos dentro de los que es el pago a mes vencido y siempre se pagaba en los primeros días del mes. Digamos, este mes y en varios anteriores, se ha pasado por unos días para el 20 o el 22 por obvias razones, pues no se puede pasar legalmente de 60 días”, dijo.

“Sabemos todo lo que ha venido viviendo el club en cuanto a eso, con las taquillas y que desde el año pasado se viene con poco ingreso porque estaba sancionado. Se han venido viviendo una serie de situaciones en la parte económica del club que han afectado, generando los retrasos. Entre esos, también está el tema de unos premios y firmas que se les debe a algunos jugadores“, especificó.

Paz aprovechó para resaltar la actitud competitiva de los futbolistas a pesar del problema: “Siempre se trata de ir subsanando eso con los dineros que van entrando de patrocinios y de compromisos que se han hecho por fuera para ir saliendo de eso poco a poco, esperando que ese buen momento deportivo que se tiene hoy siga para volver a tener buenas taquillas. Sabemos que la gente es un apoyo anímico fundamental y que eso se ve automáticamente reflejado en la parte económica. Estamos contentos con el grupo porque ha tenido la capacidad de no mezclar las dos cosas“.

“Administrativamente, el problema empezó desde la sanción porque los hinchas se metieron a la cancha en la final contra Nacional (2024). Además, no se han ganado títulos, que eso suma. En ese momento, se seguía invirtiendo para tener una nómina de renombre, cuando estaba Juan Fernando Quintero, Duván Vergara, Daniel Bocanegra y otros“, alcanzó a mencionar antes de que la comunicación se cayera.

La situación explicada por Luis Paz concuerda con lo inentendible que se había hecho en su momento el deseo de trasladarse para jugar en Bogotá después del terremoto. Actualmente, América es líder sólido de la primera fase del campeonato y está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Este miércoles, jugará en la jornada 12 como local frente a Águilas Doradas.

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