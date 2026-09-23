Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual

El Tribunal Supremo de España confirmó la condena de cuatro años de prisión para el delantero por abuso sexual ocurrido en 2017 tras rechazar el recurso de su defensa

El caso sucedió en Andalucía, España en 2017 | David Aliaga / NurPhoto via AFP

El futbolista español Santi Mina recibió la confirmación de una condena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por el exjugador del Celta de Vigo. La resolución mantiene la pena dictada por instancias anteriores por unos hechos ocurridos en 2017 en Mojácar, Almería.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó los argumentos de la defensa del delantero, quien había solicitado la absolución al señalar que actuó bajo un supuesto error sobre el consentimiento de la mujer. El alto tribunal concluyó que no existían elementos para considerar que Mina hubiera interpretado de manera equivocada una autorización para los actos denunciados.

El Supremo mantiene la condena contra Santi Mina por hechos ocurridos en 2017

Los hechos por los que fue condenado el futbolista ocurrieron en julio de 2017 dentro de una camioneta estacionada cerca de una discoteca en Mojácar, localidad de Almería, España. De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal consideró probado que se realizaron dos actos sexuales sin consentimiento de la víctima.

En la sentencia, el Supremo señaló que Mina aprovechó la situación y las circunstancias en las que se encontraba la mujer para ejecutar los actos denunciados, además de indicar que la actuación terminó cuando continuar habría requerido superar una oposición mediante la fuerza.

La Sala de lo Penal también rechazó la petición del jugador de aplicar la figura de un posible error sobre el consentimiento. Los magistrados indicaron que el relato probado no mostraba una situación en la que existiera una manifestación de consentimiento que el futbolista pudiera haber interpretado de forma equivocada.

La resolución del Supremo mantiene la pena establecida previamente por la Audiencia Provincial de Almería y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En una resolución anterior, el TSJA había ratificado la condena de prisión, aunque redujo la indemnización por daño moral a la víctima de 50 mil a 25 mil euros.

La situación de Santi Mina tras la resolución judicial

El Tribunal Supremo también analizó el recurso presentado por la víctima, quien solicitaba que el delito fuera considerado agresión sexual con penetración y que la pena aumentara a ocho años de prisión. Sin embargo, la Sala rechazó esa petición al considerar que los hechos probados no describían el uso de violencia o intimidación como elemento del delito solicitado.

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Además, el alto tribunal descartó aumentar la condena a seis años como alternativa solicitada por la parte denunciante y mantuvo la resolución sobre el otro acusado en el caso, quien había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Almería.

Santi Mina se encuentra actualmente sin equipo profesional. Su último club fue el Celta de Vigo, institución que decidió rescindir su contrato en agosto de 2023 después de que el TSJA confirmara la sentencia condenatoria.

El delantero español, formado en las categorías inferiores del Celta, también tuvo etapas en el Valencia y en el fútbol de Arabia Saudita. Con esta resolución del Tribunal Supremo, la condena de cuatro años de prisión queda confirmada dentro del proceso judicial iniciado por los hechos ocurridos en 2017.

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