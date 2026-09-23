Peloteando, en vivo | Miércoles 23 de septiembre

La agenda deportiva del día llega con los movimientos de la Selección Mexicana, Liga MX y el panorama internacional rumbo a nuevos retos

La jornada deportiva de este miércoles 23 de septiembre en Peloteando por Claro Sports estará marcada por el regreso de Javier Aguirre al futbol español, luego de que el Valencia hiciera oficial la llegada del técnico mexicano para tomar las riendas del equipo en una nueva etapa de su carrera en Europa.

Además, el programa analizará los primeros movimientos de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, con la posible formación que prepara para enfrentar a Colombia en su primer partido como entrenador del Tricolor. La nueva era del combinado nacional comienza con decisiones importantes y una convocatoria que busca definir la base del proyecto.

En el futbol mexicano, la atención estará en Tigres, donde la directiva sostuvo una reunión con los jugadores para cerrar filas ante el momento que atraviesa el equipo. El conjunto felino busca encontrar respuestas y recuperar resultados en el tramo del torneo.

También habrá espacio para revisar el panorama internacional, donde varias figuras han comenzado a despedirse de sus selecciones nacionales, mientras Cristiano Ronaldo continúa como referente de Portugal y mantiene su presencia con el combinado lusitano. Todo el análisis, debate y las noticias del deporte nacional e internacional estarán en Peloteando por Claro Sports.

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