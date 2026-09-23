El reto de Rafa Márquez con la Selección Mexicana: encontrar el gol sin Raúl Jiménez ni Julián Quiñones

México inicia una nueva etapa ante Colombia con una ofensiva renovada y jugadores que buscan asumir protagonismo en la Selección Mexicana

Los encargados de los goles con la Selección Mexicana | Claro Sports

La Selección Mexicana iniciará una nueva etapa bajo las órdenes de Rafael Márquez con el partido ante Colombia, un encuentro que marcará el primer compromiso del entrenador al frente del equipo nacional. Entre los temas que más atención generan previo al duelo está la conformación del ataque, una zona que tendrá modificaciones importantes para esta Fecha FIFA.

México afrontará estos partidos sin Raúl Jiménez y Julián Quiñones, dos futbolistas que tuvieron participación en el Mundial y que fueron parte de la generación ofensiva del equipo. Ante sus ausencias, la responsabilidad recaerá en nombres como Santiago Gimenez, Germán Berterame, Armando González, además de otros delanteros considerados por Márquez para esta convocatoria.

El nuevo cuerpo técnico tendrá que encontrar variantes en una posición donde los jugadores llegan con diferentes escenarios. Algunos atraviesan procesos de adaptación por cambios de liga, mientras que otros han tenido pausas por lesiones o buscan consolidarse dentro de sus equipos.

Los goles que llegan desde Europa y la MLS

Dentro de los delanteros convocados, Germán Berterame es quien llega con mejores números ofensivos durante la temporada. El atacante del Inter Miami suma siete goles en 23 partidos, además de cinco asistencias, cifras que han acompañado al conjunto de las Garzas en la MLS.

Detrás aparece Armando González, quien comenzó a ganar protagonismo con el Olympiacos y registra cuatro anotaciones. La misma cantidad de goles tiene Roberto Alvarado, quien también fue considerado en la convocatoria y que sigue siendo un elemento clave en el Guadalajara y la Selección.

Otro de los nombres incluidos es Santiago Sandoval, futbolista del Guadalajara que suma tres goles en el Apertura 2026 y que ha tomado relevancia dentro del conjunto rojiblanco por sus actuaciones.

Gimenez, Lozano y Violante buscan recuperar protagonismo

La convocatoria también contempla a jugadores que llegan desde otros contextos. Hirving Lozano, después de incorporarse al LA Galaxy tras un periodo sin actividad, registra un gol en la temporada.

En una situación similar aparece Santiago Gimenez, quien cambió de equipo al pasar del Milan al Porto y también cuenta con una anotación en su nueva etapa.

A ellos se suma Isaías Violante, quien recibió su primer llamado a la Selección Mexicana después de sus actuaciones con América y buscará aprovechar esta oportunidad dentro del nuevo proceso.

Gilberto Mora, una opción ofensiva desde Tijuana

Aunque Gilberto Mora no aparece registrado como delantero dentro de la convocatoria, el futbolista de Xolos de Tijuana se perfila como una de las alternativas que Rafael Márquez podría utilizar en estos partidos. Con el conjunto fronterizo, Mora suma cinco goles en el Apertura 2026 y se ha convertido en uno de los elementos más importantes de su equipo.

La primera convocatoria de Rafael Márquez abre una nueva etapa para el Tricolor y también plantea una pregunta alrededor del ataque: encontrar quiénes serán los futbolistas encargados de asumir la producción ofensiva en un proceso que comienza con nuevos nombres y responsabilidades.

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