México deja tendida a República Dominicana y mantiene paso perfecto en el Mundial Sub-15

La novena tricolor venció 2-1 a República Dominicana y llegó a marca de 2-0; comparte el liderato del Grupo A con Japón.

Esteban Gallardo le dio el triunfo a México en Merida | @MexicoBeis

México confirmó su gran inicio en la Copa Mundial de Béisbol sub 15 al derrotar 2-1 a República Dominicana en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida. Con el resultado, la novena tricolor mantiene el paso perfecto y colocó su récord en 2-0 dentro del Grupo A.

El partido se resolvió de manera dramática en la parte baja de la séptima entrada. Esteban Rey Gallardo conectó un sencillo por el jardín izquierdo que permitió a Luis Kalet Rosas llegar al plato con la carrera que dejó tendido al conjunto dominicano.

La novena tricolor había tomado ventaja en la quinta entrada, cuando Roberto Garza Vallejo produjo la primera carrera con un imparable al jardín derecho que mandó a Rodrigo López Orozco hasta el home. República Dominicana respondió un episodio después gracias a un doblete de Ángel García que igualó la pizarra.

El pitcheo mexicano volvió a ser uno de los factores determinantes. Ángel Román Lara de la Rocha mantuvo bajo control a la ofensiva caribeña y sostuvo a México en un encuentro cerrado hasta que la ofensiva encontró la oportunidad de resolverlo en el último turno.

El triunfo significó la segunda victoria consecutiva para la escuadra azteca, que había comenzado su participación con un 5-2 sobre Alemania. Después de dos jornadas, el equipo nacional se mantiene como uno de los dos únicos conjuntos invictos del sector.

Japón es el otro equipo con marca perfecta y comparte el primer lugar con México. El campeón defensor mostró su poder al superar 10-0 a los teutones en apenas cinco entradas, por lo que ambos equipos aparecen con registro de 2-0 y comienzan a tomar ventaja en la clasificación.

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Detrás de los líderes, Cuba y República Dominicana cuentan con marca de 1-1, mientras que Alemania y Sudáfrica siguen sin ganar después de sus primeros dos compromisos. La pelea por avanzar continúa abierta, aunque el equipo tricolor ya ha dado un paso importante con sus dos victorias iniciales.

El panorama para los locales es favorable, pero todavía quedan partidos clave para definir las posiciones del Grupo A. México ha mostrado capacidad para ganar tanto con ventaja como en encuentros apretados y ahora buscará prolongar su paso perfecto para acercarse a la siguiente fase del Mundial sub 15.